8 yıllık aşk orucunu Nail Gönenli ile bozmuştu! Çağla Şıkel’den ayrılık açıklaması! İlk kez konuştu: “Görüntüdeki benim ancak...”

Emre Altuğ ile yaptığı evlilikten iki oğlu olan Çağla Şıkel, 8 yıllık aşk orucunu Nail Gönenli ile bozdu. Ancak çiftin ilişkisi yalnızca bir yıl sürdü. Önceki gün TAKVİM objektifine takılan Şıkel, hakkında çıkan ayrılık haberleri hakkında ilk kez konuştu. İddiaları doğrulayan Şıkel, ayrılık haberlerinin çıktığı gün Bomonti'de bir erkekle samimi bir şekilde eğlendiği görüntüler hakkında da konuştu. İşte Çağla Şıkel'in o açıklamaları...