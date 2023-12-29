8 yıllık aşk orucunu Nail Gönenli ile bozmuştu! Çağla Şıkel’den ayrılık açıklaması! İlk kez konuştu: “Görüntüdeki benim ancak...”

Emre Altuğ ile yaptığı evlilikten iki oğlu olan Çağla Şıkel, 8 yıllık aşk orucunu Nail Gönenli ile bozdu. Ancak çiftin ilişkisi yalnızca bir yıl sürdü. Önceki gün TAKVİM objektifine takılan Şıkel, hakkında çıkan ayrılık haberleri hakkında ilk kez konuştu. İddiaları doğrulayan Şıkel, ayrılık haberlerinin çıktığı gün Bomonti'de bir erkekle samimi bir şekilde eğlendiği görüntüler hakkında da konuştu. İşte Çağla Şıkel'in o açıklamaları...
Emre Altuğ ile 4 yıllık ilişkilerini 2008'te nikah masasına taşıyan Çağla Şıkel'in bu evlilikten Kuzey ve Uzay adlarında iki evladı oldu. 2015 yılında Emre Altuğ ile yollarını ayıran ünlü model, geçen yıl gönlünü avukat Nail Gönenli'ye kaptırarak 8 sene süren aşk orucunu bozdu.
İlk kez geçtiğimiz ocak ayında Kuruçeşme'de bir eğlence mekanında görüntülenen ikili, daha sonra el ele kameraların karşısına geçerek, sürpriz birlikteliklerini ilan etti.
Daha sonra Etiler'de objektiflere yansıyan Şıkel, "Yeniden evlenmeyi düşünüyor müsünüz?" sorusuna, "Bu konuyla ilgili haber olmak istemem" cevabını verdi. Gönenli'ye aynı soru yöneltilince ünlü model, elleriyle sevgilisinin ağzını kapattı.