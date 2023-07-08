Vav TV İzle
Haberler Magazin 8 yıllık aşk orucunu Nail Gönenli ile bozmuş ama hevesi kursağında kalmıştı! Flaş gelişme! Çağla Şıkel ve sevgilisi barıştı sarmaş dolaş...

8 yıllık aşk orucunu Nail Gönenli ile bozmuş ama hevesi kursağında kalmıştı! Flaş gelişme! Çağla Şıkel ve sevgilisi barıştı sarmaş dolaş...

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ ile 4 yıllık ilişkilerini 2008'te nikah masasına taşıyan ve bu evlilikten 2 oğlu olan Şıkel, 2015'te boşandı. Ünlü sunucu, geçen aylarda ise 8 yıllık aşk orucunu bozdu ve avukat Nail Gönenli ile yeni bir ilişkiye yelken açtı. Fakat evlilik kararı alması beklenen çiftten ayrılık haberi gelmişti. 6 aydır aşk yaşayan çift ayrılığa daha fazla dayanamadı. Ünlü çift barıştıklarını sarmaş dolaş bir kareyle duyurdu.

08.07.2023 11:22 - Son Güncelleme: 08.07.2023 11:22
8 yıllık aşk orucunu Nail Gönenli ile bozmuş ama hevesi kursağında kalmıştı! Flaş gelişme! Çağla Şıkel ve sevgilisi barıştı sarmaş dolaş...

Ne senle ne de sensiz...

GALERİ DEVAM EDİYOR
8 yıllık aşk orucunu Nail Gönenli ile bozmuş ama hevesi kursağında kalmıştı! Flaş gelişme! Çağla Şıkel ve sevgilisi barıştı sarmaş dolaş...

Çağla Şıkel, yaklaşık 4 sene aşk yaşadığı pop şarkıcısı Emre Altuğ ile 10 Ağustos 2008 tarihinde eğlence mekanı Sortie'de evlendi.

8 yıllık aşk orucunu Nail Gönenli ile bozmuş ama hevesi kursağında kalmıştı! Flaş gelişme! Çağla Şıkel ve sevgilisi barıştı sarmaş dolaş...

31 Ekim 2009'da Hüseyin Kuzey adını verdiği bir erkek çocuğu dünyaya getiren Şıkel, daha sonra Uzay Tuncer'i kucağına aldı.

8 yıllık aşk orucunu Nail Gönenli ile bozmuş ama hevesi kursağında kalmıştı! Flaş gelişme! Çağla Şıkel ve sevgilisi barıştı sarmaş dolaş...

2015'te biten evliliğinden Kuzey ve Uzay adından iki evladı olan Şıkel, boşandıktan 8 yıl sonra aşk orucunu bozdu ve gönlünü Nail Gönenli'ye kaptırdı.

8 yıllık aşk orucunu Nail Gönenli ile bozmuş ama hevesi kursağında kalmıştı! Flaş gelişme! Çağla Şıkel ve sevgilisi barıştı sarmaş dolaş...

Ancak Şıkel'den evlilik haberi beklenirken çift sürpriz bir şekilde yollarını ayırdı.

SON DAKİKA