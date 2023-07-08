8 yıllık aşk orucunu Nail Gönenli ile bozmuş ama hevesi kursağında kalmıştı! Flaş gelişme! Çağla Şıkel ve sevgilisi barıştı sarmaş dolaş...
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ ile 4 yıllık ilişkilerini 2008'te nikah masasına taşıyan ve bu evlilikten 2 oğlu olan Şıkel, 2015'te boşandı. Ünlü sunucu, geçen aylarda ise 8 yıllık aşk orucunu bozdu ve avukat Nail Gönenli ile yeni bir ilişkiye yelken açtı. Fakat evlilik kararı alması beklenen çiftten ayrılık haberi gelmişti. 6 aydır aşk yaşayan çift ayrılığa daha fazla dayanamadı. Ünlü çift barıştıklarını sarmaş dolaş bir kareyle duyurdu.
08.07.2023 11:22 - Son Güncelleme: 08.07.2023 11:22
Çağla Şıkel, yaklaşık 4 sene aşk yaşadığı pop şarkıcısı Emre Altuğ ile 10 Ağustos 2008 tarihinde eğlence mekanı Sortie'de evlendi.
2015'te biten evliliğinden Kuzey ve Uzay adından iki evladı olan Şıkel, boşandıktan 8 yıl sonra aşk orucunu bozdu ve gönlünü Nail Gönenli'ye kaptırdı.