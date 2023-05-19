8 yılı devirmişler! Yalı Çapkını'nın Asuman'ı Öznur Serçeler bakın hangi ünlü oyuncunun kardeşiyle evliymiş! Doğukan Polat'ın partneri...
Afra Saraçoğlu, Şerif Sezer, Mert Ramazan Demir, Beril Pozam, Buçe Buse Kahraman gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını'nda Doğukan Polat'ın canlandırdığı Fuat'ın eşi Asuman rolüyle izleyici karşısına çıkan Öznur Serçeler, son bölümle birlikte gündem oldu. Oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Serçeler'in özellikle aşk hayatı merak edildi. Ünlü oyuncu hakkında "Öznur Serçeler evli mi? Eşi kim?" sorularının yanıtı aratıldı. Serçeler'in 8 yıl önce ünlü oyuncunun kardeşiyle nikah masasına oturduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Öznur Serçeler'in eşi kimmiş...
19.05.2023 23:57 - Son Güncelleme: 19.05.2023 23:58
Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Asuman karakteriyle izleyici karşısına çıkan Öznur Serçeler2in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
ÖZNUR SERÇELER KİMDİR?
10 Ekim 1987 tarihinde Kayseri'de dünyaya gelen Öznur Serçeler, müzik eğitimine 2001 yılında Mersin Üniversitesi Konservatuvarında Turkol Çankaya ile başladı.
Kariyeri kadar özel hayatı da merak edilen oyuncu hakkında en çok "Öznur Serçeler evli mi? Eşi kim?" sorularının yanıtı aratıldı.