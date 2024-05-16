8 yılı devirdiler! Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu evlilik yıldönümlerini dostlarıyla kutladıl! Yıldız Tilbe detayı...

Oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, 2016 yılında dünyaevine girdi. Örnek evlilikleriyle parmak ısırtan çiftin Leyla ve Lalin adlarında iki evladı oldu. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, geçen günlerde ise evliliklerinin 8'nci yıldönümünü kutladı. 14 Mayıs 2016'da evlenen çifte yıl dönümlerinde yakın dostları Ebru Şahin ile eşi Cedi Osman, Burçin Terzioğlu ve Cem Karcı eşlik etti. Ünlü isimler, Yıldız Tilbe ile felekten bir gece çaldı. İşte detaylar...