Oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, 2016 yılında dünyaevine girdi. Örnek evlilikleriyle parmak ısırtan çiftin Leyla ve Lalin adlarında iki evladı oldu. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, geçen günlerde ise evliliklerinin 8'nci yıldönümünü kutladı. 14 Mayıs 2016'da evlenen çifte yıl dönümlerinde yakın dostları Ebru Şahin ile eşi Cedi Osman, Burçin Terzioğlu ve Cem Karcı eşlik etti. Ünlü isimler, Yıldız Tilbe ile felekten bir gece çaldı. İşte detaylar...
Şimdilerde Kim Milyoner Olmak İster'in sunuculuğunu üstlenen Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında meslektaşı Sinem Kobal ile nikah masasına oturdu.
Ünlü çift, 2020 yılında Lalin adını verdikleri kızlarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.
2022 yılında ise kızları Leyla'ya kavuşan ünlü çift, aynı mutluluğu bir kez daha yaşadı.