Bir Zamanlar Çukurova, Ekmek Teknesi, Medcezir, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Kızılcık Şerbeti gibi dizilerde rol alan Sibel Taşçıoğlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edilerek "Sibel Taşçıoğlu'nun eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Taşçıoğlu'nun eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Sibel Taşçıoğlu kiminle evliymiş...
Bir Zamanlar Çukurova, Ekmek Teknesi, Medcezir, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Kızılcık Şerbeti gibi dizilerde rol alan Sibel Taşçıoğlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
SİBEL TAŞÇIOĞLU KİMDİR?
1995 yılında Bursa Devlet Tiyatrosunda 'Tılsım' adlı çocuk oyununda oynadı. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı. 2000 - 2003 yılları arasında Tiyatro Fora'da Yan Etkili Konuşmalar, Tekrar Çal Sam, Apaçık adlı oyunlarda oynadı. 2007 yılında Kenter Tiyatrosu'nda Anna Karenina oyununda rol aldı.
1998'den bu yana Rus Gelin adlı ilk sinema filminde ve Kırık Ayna, Mühürlü Güller, Yadigar, Ekmek Teknesi, Gözyaşı Çetesi, Gönül Salıncağı, Serçe ve Pulsar adlı TV dizilerinde rol aldı. Aynı zamanda animasyon filmlerde seslendirme yapmaktadır. Taşçıoğlu, Medcezir adlı televizyon dizisinde Nevin karakterini canlandırmıştır.