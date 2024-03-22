8 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Sibel Taşçıoğlu'nun eşi bakın kim çıktı! Meğer eşi Erkan Kolçak Köstendil'in...

Bir Zamanlar Çukurova, Ekmek Teknesi, Medcezir, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Kızılcık Şerbeti gibi dizilerde rol alan Sibel Taşçıoğlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edilerek "Sibel Taşçıoğlu'nun eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Taşçıoğlu'nun eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Sibel Taşçıoğlu kiminle evliymiş...