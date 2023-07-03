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Haberler Magazin 8 yıl sonra aşkı bulmuştu! Çağla Şıkel ile Nail Gönenli cephesinde flaş gelişme! Emre Altuğ’un 7 yıllık eski eşi meğer...

8 yıl sonra aşkı bulmuştu! Çağla Şıkel ile Nail Gönenli cephesinde flaş gelişme! Emre Altuğ’un 7 yıllık eski eşi meğer...

8 yıl sonra aşkı bulmuştu! Ünlü şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ ile 4 yıllık ilişkilerini 2008'te nikah masasına taşıyan ve bu evlilikten 2 oğlu olan Şıkel, 2015'te boşandı. Ünlü sunucu, geçen aylarda ise 8 yıllık aşk orucunu bozdu ve avukat Nail Gönenli ile yeni bir ilişkiye yelken açtı. Herkesin evlilik haberi beklediği çiftin cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

takvim.com.tr
03.07.2023 10:30 - Son Güncelleme: 03.07.2023 10:30
8 yıl sonra aşkı bulmuştu! Çağla Şıkel ile Nail Gönenli cephesinde flaş gelişme! Emre Altuğ’un 7 yıllık eski eşi meğer...

1997 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci olan ve sonrasında şöhret basamaklarını hızla tırmanan Çağla Şıkel, Emre Altuğ ile 4 yıllık ilişkilerini 2008'te nikah masasına taşıdı.

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8 yıl sonra aşkı bulmuştu! Çağla Şıkel ile Nail Gönenli cephesinde flaş gelişme! Emre Altuğ’un 7 yıllık eski eşi meğer...

Bu evlilikten 2 oğlu olan Şıkel, 2015 yılında Emre Altuğ ile yollarını ayırdı. Boşandıktan sonra çocukları için sık sık bir araya gelerek örnek bir davranış sergileyen ikiliden Şıkel, geçen haftalarda 8 yıllık aşk orucunu bozdu.

8 yıl sonra aşkı bulmuştu! Çağla Şıkel ile Nail Gönenli cephesinde flaş gelişme! Emre Altuğ’un 7 yıllık eski eşi meğer...

Ünlü model ve sunucu Şıkel, avukat Nail Gönenli ile yeni bir aşka yelken açtı. İkili geçen haftalarda baş başa yemek yerken ilk kez görüntülendi.

8 yıl sonra aşkı bulmuştu! Çağla Şıkel ile Nail Gönenli cephesinde flaş gelişme! Emre Altuğ’un 7 yıllık eski eşi meğer...

Mekan çıkışı ise objektiflere yansıyan çift, ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet etti. İkiliye 'evlilik' soruları yağdı.

8 yıl sonra aşkı bulmuştu! Çağla Şıkel ile Nail Gönenli cephesinde flaş gelişme! Emre Altuğ’un 7 yıllık eski eşi meğer...

Çağla Şıkel, gülümseyerek "Bu konuyla ilgili haber olmak istemem" derken aynı soru Nail Gönenli'ye de soruldu.

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