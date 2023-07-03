8 yıl sonra aşkı bulmuştu! Çağla Şıkel ile Nail Gönenli cephesinde flaş gelişme! Emre Altuğ’un 7 yıllık eski eşi meğer...
8 yıl sonra aşkı bulmuştu! Ünlü şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ ile 4 yıllık ilişkilerini 2008'te nikah masasına taşıyan ve bu evlilikten 2 oğlu olan Şıkel, 2015'te boşandı. Ünlü sunucu, geçen aylarda ise 8 yıllık aşk orucunu bozdu ve avukat Nail Gönenli ile yeni bir ilişkiye yelken açtı. Herkesin evlilik haberi beklediği çiftin cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
03.07.2023 10:30 - Son Güncelleme: 03.07.2023 10:30
1997 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci olan ve sonrasında şöhret basamaklarını hızla tırmanan Çağla Şıkel, Emre Altuğ ile 4 yıllık ilişkilerini 2008'te nikah masasına taşıdı.
Ünlü model ve sunucu Şıkel, avukat Nail Gönenli ile yeni bir aşka yelken açtı. İkili geçen haftalarda baş başa yemek yerken ilk kez görüntülendi.
Çağla Şıkel, gülümseyerek "Bu konuyla ilgili haber olmak istemem" derken aynı soru Nail Gönenli'ye de soruldu.