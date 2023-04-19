8 yıl sonra aşkı bulan Çağla Şıkel evlilik sorusunu es geçmek istedi! Sevgilisi Nail Gönenli fena açık etti! Eliyle ağzını kapatsa da...
Emre Altuğ ile 4 yıllık ilişkilerini 2008'te nikah masasına taşıyan ve bu evlilikten 2 oğlu olan Şıkel, 2015'te şarkıcıyla yollarını ayırdı. Ünlü sunucu, geçen haftalarsa ise 8 yıllık aşk orucunu bozdu ve avukat Nail Gönenli ile yeni bir ilişkiye yelken açtı. Aşklarına dolu dizgin devam eden çift, önceki gün objektiflere yansıdı. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden ikiliden Şıkel, evlilik sorusunu es geçmek istedi ancak Nail Gönenli'nin iması ünlü çifti ele verdi. İşte detaylar...
19.04.2023 10:26 - Son Güncelleme: 19.04.2023 10:26
1997 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci olan ve sonrasında şöhret basamaklarını hızla tırmanan Çağla Şıkel, Emre Altuğ ile 4 yıllık ilişkilerini 2008'te nikah masasına taşıdı.
Bu evlilikten 2 oğlu olan Şıkel, 2015 yılında Emre Altuğ ile yollarını ayırdı. Boşandıktan sonra çocukları için sık sık bir araya gelerek örnek bir davranış sergileyen ikiliden Şıkel, geçen haftalarda 8 yıllık aşk orucunu bozdu.
Ünlü model ve sunucu Şıkel, avukat Nail Gönenli ile yeni bir aşka yelken açtı. Aşklarına dolu dizgin devam eden ikili, önceki gün baş başa yemek yedi.
Çağla Şıkel, gülümseyerek "Bu konuyla ilgili haber olmak istemem" derken aynı soru Nail Gönenli'ye de soruldu.