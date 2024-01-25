8 yıl önce evlenmişti! Kıvanç Tatlıtuğ hakkında flaş iddia! Gözler Başak Dizer’e çevrildi! "Tebrikler şimdi boşanabilirim”

Aile dizisinde Serenay Sarıkaya ile başrolü üstlenen Kıvanç Tatlıtuğ, 8 yıl önce Başak Dizer ile nikah masasına oturmuştu. Kurt Efe adında bir oğulları olan çift, geçen aylarda boşanacakları yönündeki haberlerle gündem oldu. Tatlıtuğ ise bir magazin programına yaptığı açıklamada iddialara yalanlamıştı. Ünlü çift hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...