8 yıl önce evlenmişti! Kıvanç Tatlıtuğ hakkında flaş iddia! Gözler Başak Dizer’e çevrildi! "Tebrikler şimdi boşanabilirim”

Aile dizisinde Serenay Sarıkaya ile başrolü üstlenen Kıvanç Tatlıtuğ, 8 yıl önce Başak Dizer ile nikah masasına oturmuştu. Kurt Efe adında bir oğulları olan çift, geçen aylarda boşanacakları yönündeki haberlerle gündem oldu. Tatlıtuğ ise bir magazin programına yaptığı açıklamada iddialara yalanlamıştı. Ünlü çift hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...
Serenay Sarıkaya ile Aile dizisinde başrolü paylaşan Kıvanç Tatlıtuğ, hem özel hayatı hem de kariyeri ile adından söz ettirdi.
Başak Dizer'le 2016 yılında hayatını birleştiren yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe ile baba olmanın sevincini yaşadı.
Rol aldığı projelerle adından söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ, son olarak eşi Başak Dizer ile boşanacakları yönündeki haberlerle gündem oldu.