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8 yıl önce evlenmişlerdi! Pelin Akil ile Anıl Altan boşanıyor mu? İlk açıklama geldi! İkiz annesi Pelin Akil kafa karıştırdı

Pelin Akil, 2016 yılında meslektaşı Anıl Altan ile dünyaevine girdi ve ünlü çiftin bu evlilikten Alin ile Lina adlarında iki kızları oldu. 2019'da ikizlerini kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan ikili, sosyal medya hesaplarında yaptıkları aile paylaşımlarıyla sık sık adlarından söz ettirdi. Ünlü çift, bu kez boşanacakları yönündeki haberlerle gündem oldu. Konuyla ilgili sessizliğini ilk bozan taraf alan Akil'in açıklaması ise kafa karıştırdı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 21 Mayıs 2024, 13:23 Güncelleme 21 Mayıs 2024, 13:31
8 yıl önce evlenmişlerdi! Pelin Akil ile Anıl Altan boşanıyor mu? İlk açıklama geldi! İkiz annesi Pelin Akil kafa karıştırdı 1

Anıl Altan ile Pelin Akil, 2016 yılında dünyaevine girdi. Ünlü çift, 2019 senesinde Alin ile Lina adlarını verdikleri ikizlerini kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

8 yıl önce evlenmişlerdi! Pelin Akil ile Anıl Altan boşanıyor mu? İlk açıklama geldi! İkiz annesi Pelin Akil kafa karıştırdı 2
Pelin Akil ile Anıl Altan boşanıyor mu?

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu çift, Instagram medya hesaplarında yaptıkları aile paylaşımlarıyla sık sık adlarından söz ettirdi.

8 yıl önce evlenmişlerdi! Pelin Akil ile Anıl Altan boşanıyor mu? İlk açıklama geldi! İkiz annesi Pelin Akil kafa karıştırdı 3

Pelin Akil ile Anıl Altan, şimdi ise bambaşka bir olayla gündeme geldi. İkilinin boşanacakları yönünde bir iddia ortaya atıldı.

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