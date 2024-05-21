8 yıl önce evlenmişlerdi! Pelin Akil ile Anıl Altan boşanıyor mu? İlk açıklama geldi! İkiz annesi Pelin Akil kafa karıştırdı

Pelin Akil, 2016 yılında meslektaşı Anıl Altan ile dünyaevine girdi ve ünlü çiftin bu evlilikten Alin ile Lina adlarında iki kızları oldu. 2019'da ikizlerini kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan ikili, sosyal medya hesaplarında yaptıkları aile paylaşımlarıyla sık sık adlarından söz ettirdi. Ünlü çift, bu kez boşanacakları yönündeki haberlerle gündem oldu. Konuyla ilgili sessizliğini ilk bozan taraf alan Akil'in açıklaması ise kafa karıştırdı. İşte detaylar...