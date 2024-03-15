8 yıl önce evlenmişlerdi! Neslihan Atagül hakkında flaş iddia! “Kocasını paylaşıyor” Gözler Kadir Doğulu’da! İhanet söylentileri...

Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül, geçen yıl ihanet haberleriyle uzun bir süre magazin gündeminde yer almıştı. Kadir Doğulu'nun bir eğlence mekanındaki kadınlarla sarmaş dolaş görüntüleri bomba etkisi yaratmıştı. Atagül ise ihanet iddialarını yalanlayarak eşinin yanında durmuş ve evliliğine sahip çıkmıştı. Ünlü çift, ihanet iddialarıyla bir kez daha gündeme geldi. Bir magazin programında Atagül hakkında sarf edilen "Kocasını paylaşıyor" sözleri dikkat çekti. İşte detaylar...
Neslihan Atagül ile 7 yıl önce nikah masasına oturan Kadir Doğulu, geçen sene gittiği eğlence mekanında kadınlarla dans ederken görüntülendi.
İddiaya göre; mekanda bulunan Aras Bulut İynemli arkadaşı Kadir Doğulu'yu uyardı. İynemli'nin uyarılarını dikkate almayan oyuncu eğlenceye kaldığı yerden devam etti.
Daha önce de eşine ihanet ettiği yönünde iddialarla anılan ünlü oyuncunun görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düştü.