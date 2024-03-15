8 yıl önce evlenmişlerdi! Neslihan Atagül hakkında flaş iddia! “Kocasını paylaşıyor” Gözler Kadir Doğulu’da! İhanet söylentileri...

Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül, geçen yıl ihanet haberleriyle uzun bir süre magazin gündeminde yer almıştı. Kadir Doğulu'nun bir eğlence mekanındaki kadınlarla sarmaş dolaş görüntüleri bomba etkisi yaratmıştı. Atagül ise ihanet iddialarını yalanlayarak eşinin yanında durmuş ve evliliğine sahip çıkmıştı. Ünlü çift, ihanet iddialarıyla bir kez daha gündeme geldi. Bir magazin programında Atagül hakkında sarf edilen "Kocasını paylaşıyor" sözleri dikkat çekti. İşte detaylar...