8 yıl önce evlenmişlerdi! Ezgi Sertel ile Ozan Çobanoğlu’nun kameralardan uzak büyüttüğü ikizlerine bakın! “Koca delikanlı olmuş bunlar”

Arka Sokaklar'ın yıldızı Ozan Çobanoğlu ile ünlü sunucu Ezgi Sertel, 8 yıl önce nikah masasına oturdu. Ünlü çiftin bu evlilikten Tibet ve Mert adını verdikleri ikiz çocukları oldu. Ezgi Sertel ile Ozan Çobanoğlu'nun kameralardan uzak büyüttüğü ikizlerinin son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Tibet ve Mert için "Koca delikanlı olmuş bunlar", "Maşallah çok yakışıklılar" yorumları yapıldı. İşte Ezgi Sertel ile Ozan Çobanoğlu'nun sevimlilik abidesi ikizleri...