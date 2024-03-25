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8 yıl önce evlenmişlerdi! Alişan eşi Buse Varol’la sarmaş dolaş pozlarını paylaştı! Ortalık yıkıldı! İlk yorum Demet Akalın’dan...

Ünlü şarkıcı Alişan, sosyal medya hesabında iki çocuğunun annesi Buse Varol'un doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Alişan, 8 yıllık eşiyle verdiği sarmaş dolaş pozları art arda Instagram'da yayınladı. "Eş seçimi önemli" diyen şarkıcının paylaşımına yorum ve beğeni yağdı. Demet Akalın da yakın dostunun yayınladığı fotoğraflara kayıtsız kalmadı.

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Giriş Tarihi 25 Mart 2024, 14:40 Güncelleme 25 Mart 2024, 14:47
8 yıl önce evlenmişlerdi! Alişan eşi Buse Varol’la sarmaş dolaş pozlarını paylaştı! Ortalık yıkıldı! İlk yorum Demet Akalın’dan... 1

Ünlü şarkıcı Alişan, 8 yıl önce oyuncu Buse Varol ile dünyaevine girdi. Ünlü çiftin bu evlilikten Burak ve Eliz adlarında iki evladı oldu.

8 yıl önce evlenmişlerdi! Alişan eşi Buse Varol’la sarmaş dolaş pozlarını paylaştı! Ortalık yıkıldı! İlk yorum Demet Akalın’dan... 2

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı, Instagram paylaşımlarında eşine ve çocuklarına sık sık yer verdi.

8 yıl önce evlenmişlerdi! Alişan eşi Buse Varol’la sarmaş dolaş pozlarını paylaştı! Ortalık yıkıldı! İlk yorum Demet Akalın’dan... 3

Alişan, son olarak ise Buse Varol'un doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.

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