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8 yıl önce evlenen Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu'yla tatil pozlarını ilk kez paylaştı! Sarmaş dolaş fotoğraflar “Sırılsıklam aşık” dedirtti

Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında dünyaevine giren iki çocuk annesi Sinem Kobal, geçen günlerde çekirdek ailesiyle tatile gitti. Tatilden sık sık paylaşımda bulunan Kobal, uzun bir süre sonra kural bozdu. Ünlü oyuncu, son paylaşımında eşi Kenan İmirzalıoğlu'yla olan sarmaş dolaş tatil pozlarına da yer verdi. Kobal'ın hem eşiyle baş başa hem de kızlarıyla verdiği aile pozları yoğun ilgi gördü. İşte o pozlar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Şubat 2024, 10:52 Güncelleme 07 Şubat 2024, 11:04
8 yıl önce evlenen Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu’yla tatil pozlarını ilk kez paylaştı! Sarmaş dolaş fotoğraflar “Sırılsıklam aşık” dedirtti 1

Selena dizisiyle hafızalara kazınan Sinem Kobal, 2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile dünya evine girdi. Ünlü çiftin bu evliliklerinden iki evladı oldu.

8 yıl önce evlenen Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu’yla tatil pozlarını ilk kez paylaştı! Sarmaş dolaş fotoğraflar “Sırılsıklam aşık” dedirtti 2

Kızlarını kameralardan uzak büyüten Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, geçen günlerde ailece tatile çıktı.

8 yıl önce evlenen Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu’yla tatil pozlarını ilk kez paylaştı! Sarmaş dolaş fotoğraflar “Sırılsıklam aşık” dedirtti 3

Son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarına hız veren Kobal, tatil pozlarını sık sık Instagram sayfasında yayınladı.

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