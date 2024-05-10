8 yıl önce evlendi! Şebnem Hassanisoughi’nin eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Meğer Yurdaer Okur’un partneri ünlü müzisyenle...

Şimdilerde Dolunay Soysert, Halit Özgür Sarı, Yurdaer Okur, Bertan Asllani, Rojbin Erden gibi isimlerle kamera karşısına geçen Şebnem Hassanisoughi'nin hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Özellikle aşk hayatı merak edilen oyuncunun 8 yıl önce evlendiği eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Şebnem Hassanisoughi'nin kendisi gibi tanıdık olan eşi kim...