Şimdilerde Dolunay Soysert, Halit Özgür Sarı, Yurdaer Okur, Bertan Asllani, Rojbin Erden gibi isimlerle kamera karşısına geçen Şebnem Hassanisoughi'nin hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Özellikle aşk hayatı merak edilen oyuncunun 8 yıl önce evlendiği eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Şebnem Hassanisoughi'nin kendisi gibi tanıdık olan eşi kim...
Şahsiyet, Vatanım Sensin, Sıcak Kafa gibi yapımlarda rol alan oyuncu Şebnem Hassanisoughi'nin hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
ŞEBNEM HASSANİSOUGHİ KİMDİR?
Şebnem Hassanisoughi, 7 Aralık 1985'te İstanbul'da dünyaya geldi.
Babası İran Azerisi olan ve soyadı Farsçada Güzelin Yolu anlamına gelen oyuncu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Ana Sanat Dalı ve Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Yüksek Lisans Programında üniversite eğitimi aldı.