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8 yıl önce evlendi! Şebnem Hassanisoughi’nin eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Meğer Yurdaer Okur’un partneri ünlü müzisyenle...

Şimdilerde Dolunay Soysert, Halit Özgür Sarı, Yurdaer Okur, Bertan Asllani, Rojbin Erden gibi isimlerle kamera karşısına geçen Şebnem Hassanisoughi'nin hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Özellikle aşk hayatı merak edilen oyuncunun 8 yıl önce evlendiği eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Şebnem Hassanisoughi'nin kendisi gibi tanıdık olan eşi kim...

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Giriş Tarihi 10 Mayıs 2024, 13:13 Güncelleme 10 Mayıs 2024, 13:13
8 yıl önce evlendi! Şebnem Hassanisoughi’nin eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Meğer Yurdaer Okur’un partneri ünlü müzisyenle... 1

Şahsiyet, Vatanım Sensin, Sıcak Kafa gibi yapımlarda rol alan oyuncu Şebnem Hassanisoughi'nin hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

8 yıl önce evlendi! Şebnem Hassanisoughi’nin eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Meğer Yurdaer Okur’un partneri ünlü müzisyenle... 2

ŞEBNEM HASSANİSOUGHİ KİMDİR?
Şebnem Hassanisoughi, 7 Aralık 1985'te İstanbul'da dünyaya geldi.

8 yıl önce evlendi! Şebnem Hassanisoughi’nin eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Meğer Yurdaer Okur’un partneri ünlü müzisyenle... 3

Babası İran Azerisi olan ve soyadı Farsçada Güzelin Yolu anlamına gelen oyuncu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Ana Sanat Dalı ve Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Yüksek Lisans Programında üniversite eğitimi aldı.

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