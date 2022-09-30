8 yıl önce ‘evet’ demiş! Güldür Güldür’ün Dilek’i Ayşegül Akdemir’in eşine bakın! O da kendi gibi ünlü! Meğer Demet Akalın'ın...
Kadrosunda Ali Sunal, Doğa Rutkay, Onur Atilla, Açelya Topaloğlu, Aziz Aslan gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show adlı eğlence programında canlandırdığı Dilek karakteriyle hafızalara kazınan Ayşegül Akdemir'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Akdemir, hakkında en çok "Ayşegül Akdemir kiminle evli? Ayşegül Akdemir'in eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Ünlü oyuncunun 8 yıl önce nikah masasına oturduğu eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise inanamadı. Öte yandan ünlü çiftin nikah şahitliklerini Demet Akalın ile Büşra Pekin'in yaptığı ortaya çıktı. İşte Ayşegül Akdemir'in gözünden sakındığı eşi...
30.09.2022 23:21 - Son Güncelleme: 30.09.2022 23:21
Kadrosunda Eser Yenenler, Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak, Murat Eken ve Zeynep Koçak gibi isimlerin yer aldığı Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla adını duyuran Ayşegül Akdemir, özellikle Güldür Güldür'de canlandırdığı Dilek karakteriyle hafızlara kazındı.
Akdemir, hakkında en çok "Ayşegül Akdemir kiminle evli? Ayşegül Akdemir'in eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı.