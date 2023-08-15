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8 yıl önce boşanmışlardı! Ece Erken eski eşine ateş püskürdü! O cümleyi duyunca çileden çıktı! “Gel seni gezdireyim diyor...”

Ocak 2022'de avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle sarsılan Ece Erken, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Erken, 2014-2015 yılları arasında evli kaldığı eski eşi Serkan Uçar'a adeta ateş püskürdü. Davalık olduğu oğlunun babasına sert sözler kullanan Erken, kısa sürede gündem oldu. İşte Ece Erken'in o paylaşımı...

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Giriş Tarihi 15 Ağustos 2023, 11:08 Güncelleme 15 Ağustos 2023, 11:09
8 yıl önce boşanmışlardı! Ece Erken eski eşine ateş püskürdü! O cümleyi duyunca çileden çıktı! “Gel seni gezdireyim diyor...” 1

Ünlü oyuncu ve sunucu Ece Erken, 2014 yılında Serkan Uçar ile nikah masasına oturmuş ve bu evlilikten Eymen adında bir evladı olmuştu.

8 yıl önce boşanmışlardı! Ece Erken eski eşine ateş püskürdü! O cümleyi duyunca çileden çıktı! “Gel seni gezdireyim diyor...” 2

2015 yılında Uçar'dan boşanan Erken, aradığı aşkı Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nda bulmuş ve 2021'de evlenmişti.

8 yıl önce boşanmışlardı! Ece Erken eski eşine ateş püskürdü! O cümleyi duyunca çileden çıktı! “Gel seni gezdireyim diyor...” 3

Ocak 2022'de avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun silahlı saldırı sonucu kaybeden Erken, eşinin ölümünün ardından zor günler geçirmişti.

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