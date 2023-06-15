8 yıl evli kalmışlardı! Hülya Avşar’dan eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile kızı Zehra Çilingiroğlu’na sitem! Baba-kız canını sıkınca...

Kariyeri kadar özel hayatıyla da konuşulan Avşar kızı, Kaya Çilingiroğlu ile 8 yıl evli kaldı. Bu evlilikten Zehra Çilingiroğlu adında bir kızı olan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.