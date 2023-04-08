8 yıl evli kalmışlar! Petek Dinçöz’ün 2’nci eşi bakın kim! Duyan inanamadı! Meğer Nida Büyükbayrakdar ile aylar önce evlenen Petek...

2000 yılında da Zehirli Çiçek'te yer alan Petek Dinçöz, Tuğba Özay ve Çağla Şikel'le başrolü paylaştı. Oyunculuğun ardından şarkıcılığa da soyunan Dinçöz, Büyük Maksim Gazinosu, Günay Gazinosu, Aşiyan Gazinosu, Çakıl, Stardast gibi önemli ve ünlü gazinolarda dev assolist oldu.