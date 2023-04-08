8 yıl evli kalmışlar! Petek Dinçöz’ün 2’nci eşi bakın kim! Duyan inanamadı! Meğer Nida Büyükbayrakdar ile aylar önce evlenen Petek...
1997 yılında katıldığı Kıbrıs Güzellik Yarışması'nda ikinci olan ve aynı zamanda Atilla Kaplakarslan tarafından keşfedilen Petek Dinçöz, mankenlikle başladığı kariyerine oyunculuk ve şarkıcılıkla devam etti. Foolish Casanova, Frekans, Doktor Tavsiyesi, Sen Değmezsin, Bende Kaldı ve daha nicesiyle 2000'li yıllara damga vuran Dinçöz, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Bir programa konuk olması üzerine gündeme gelen şarkıcının aşk hayatı bir kez daha merak edildi. Ünlü şarkıcının özellikle 8 yıl evli kaldığı ikinci eşi merak konusu oldu. Bakın Nida Büyükbayrakdar ile mutlu bir evlilik sürdüren Petek Dinçöz'ün eski eşi kimmiş...
08.04.2023 01:28 - Son Güncelleme: 08.04.2023 01:28
Petek Dinçöz doğum adıyla Diğdem Ezgü, 1997 yılında katıldığı Kıbrıs Güzellik Yarışması'nda ikinci oldu. Atilla Kaplakarslan tarafından keşfedilen Dinçöz, 2 yıl eğitim gördükten sonra 1999'da Kıbrıs Güzellik Yarışması'nda Basın Güzeli seçildi.
2000 yılında da Zehirli Çiçek'te yer alan Petek Dinçöz, Tuğba Özay ve Çağla Şikel'le başrolü paylaştı. Oyunculuğun ardından şarkıcılığa da soyunan Dinçöz, Büyük Maksim Gazinosu, Günay Gazinosu, Aşiyan Gazinosu, Çakıl, Stardast gibi önemli ve ünlü gazinolarda dev assolist oldu.
Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Petek Dinçöz, yıllarca adından söz ettirmeyi başardı. Ancak Dinçöz, ikinci evliliğinden sonra gözlerden uzak bir yaşam sürdürmeye başladı.