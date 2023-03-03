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Haberler Magazin 8 yıl dile kolay! Yalı Çapkını'nın Asuman'ı Öznur Serçeler'in eşi bakın kim! Duyan inanamadı! Meğer ünlü oyuncunun ünlü kardeşiyle...

8 yıl dile kolay! Yalı Çapkını'nın Asuman'ı Öznur Serçeler'in eşi bakın kim! Duyan inanamadı! Meğer ünlü oyuncunun ünlü kardeşiyle...

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Buçe Buse Kahraman, Çetin Tekindor, Gözde Kansu, Diren Polatoğulları, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Fuat Korhan'ın eşi Asuman'ı canlandıran Öznur Serçeler'in hayatı merak edildi. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Serçeler'in özellikle eşi merak konusu oldu. Oyuncu hakkında "Öznur Serçeler'in eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Serçeler'in 8 yıl önce ünlü oyuncunun kardeşiyle nikah masasına oturduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Bakın Öznur Serçeler'in eşi kimmiş...

takvim.com.tr
03.03.2023 22:02 - Son Güncelleme: 03.03.2023 22:02
8 yıl dile kolay! Yalı Çapkını’nın Asuman’ı Öznur Serçeler’in eşi bakın kim! Duyan inanamadı! Meğer ünlü oyuncunun ünlü kardeşiyle...

Yalı Çapkını dizisinde Asuman karakteriyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Öznur Serçeler'in hayatı merak edildi.

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8 yıl dile kolay! Yalı Çapkını’nın Asuman’ı Öznur Serçeler’in eşi bakın kim! Duyan inanamadı! Meğer ünlü oyuncunun ünlü kardeşiyle...

ÖZNUR SERÇELER KİMDİR?
10 Ekim 1987'de Kayseri'de dünyaya gelen Öznur Serçeler, Müzik eğitimine 2001 yılında Mersin Üniversitesi Konservatuvarında Turkol Çankaya ile başladı.

8 yıl dile kolay! Yalı Çapkını’nın Asuman’ı Öznur Serçeler’in eşi bakın kim! Duyan inanamadı! Meğer ünlü oyuncunun ünlü kardeşiyle...

Ardından 2003 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde müzik eğitimine devam eden oyuncu, 2007'de Dünya Gençlik Orkestrası projesine katıldı ve Berlin, Kasel, Bodrum'da konserlere katıldı.

8 yıl dile kolay! Yalı Çapkını’nın Asuman’ı Öznur Serçeler’in eşi bakın kim! Duyan inanamadı! Meğer ünlü oyuncunun ünlü kardeşiyle...

Dolunay dizisindeki Fatoş'u canlandırdı. Karışık Kaset filminde Sarp Apak ile birlikte rol aldı. 2014 yılında Aşkın Kanunu dizisinde oynadı.

8 yıl dile kolay! Yalı Çapkını’nın Asuman’ı Öznur Serçeler’in eşi bakın kim! Duyan inanamadı! Meğer ünlü oyuncunun ünlü kardeşiyle...

Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Serçeler'in özellikle eşi de merak konusu oldu. Oyuncu hakkında "Öznur Serçeler'in eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı.

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