8 yıl dile kolay! Yalı Çapkını'nın Asuman'ı Öznur Serçeler'in eşi bakın kim! Duyan inanamadı! Meğer ünlü oyuncunun ünlü kardeşiyle...
Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Buçe Buse Kahraman, Çetin Tekindor, Gözde Kansu, Diren Polatoğulları, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Fuat Korhan'ın eşi Asuman'ı canlandıran Öznur Serçeler'in hayatı merak edildi. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Serçeler'in özellikle eşi merak konusu oldu. Oyuncu hakkında "Öznur Serçeler'in eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Serçeler'in 8 yıl önce ünlü oyuncunun kardeşiyle nikah masasına oturduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Bakın Öznur Serçeler'in eşi kimmiş...
03.03.2023 22:02 - Son Güncelleme: 03.03.2023 22:02
Yalı Çapkını dizisinde Asuman karakteriyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Öznur Serçeler'in hayatı merak edildi.
ÖZNUR SERÇELER KİMDİR?
10 Ekim 1987'de Kayseri'de dünyaya gelen Öznur Serçeler, Müzik eğitimine 2001 yılında Mersin Üniversitesi Konservatuvarında Turkol Çankaya ile başladı.
Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Serçeler'in özellikle eşi de merak konusu oldu. Oyuncu hakkında "Öznur Serçeler'in eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı.