8 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Yürek Çıkmazı’nın Armağan’ı Aydan Şener’in eski eşi bakın kim! Meğer kendisinden de ünlü o isimle...
Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu ve Mesut Akusta'nın başrollerini paylaştığı Yürek Çıkmazı ile setlere dönen Yeşilçam'ın tescilli güzeli Aydan Şener, yayınlanan son bölümün ardından gündem oldu. Dizide Armağan karakterini canlandıran oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Ecem adında bir kızı olan Şener'in özellikle aşk hayatı merak dilerek "Aydan Şener'in eski eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Yeşilçam yıldızının, ünlü isimle 8 yıl evli kaldığını ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Aydan Şener'in eski eşi kimmiş...
29.11.2022 22:52 - Son Güncelleme: 29.11.2022 22:52
Yeşilçam'ın tescilli güzel Aydan Şener, Armağan karakterini canlandırdığı Yürek Çıkmazı ile satelere döndü.
Ecem adında bir kızı olan Şener'in özellikle aşk hayatı merak dilerek "Aydan Şener'in eski eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı.