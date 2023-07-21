8 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Yeşilçam yıldızı Şener Şen’in eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Ekmek Teknesi’nin yıldızıyla...
Çöpçüler Kralı, Neşeli Günler, Süt Kardeşler, Hababam Sınıfı, Kibar Feyzo, Şabanoğlu Şaban ve daha nicesinde rol alan ünlü oyuncu Şener Şen, başarılı performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Özellikle Kemal Sunal ile başrolü üstlendiği filmlerle büyük beğeni toplayan Şener Şen'in kariyeri kadar özle hayatı da dikkat çekti. Oyuncu Ali Şen'in oğlu olan Şener Şen'in eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Şen'in, Ekmek Teknesi'nin güzel oyuncusuyla 8 yıl evli kaldığı ortaya çıktı. Bakın Şener Şen'in kendisi gibi oyuncu olan eski eşi kimmiş...
21.07.2023 16:33 - Son Güncelleme: 21.07.2023 16:33
Kadrosunda Kemal Sunal, Ayşen Gruda, İhsan Yüce, İlyas Salman ve Erdal Özyağcılar'ın yer aldığı Çöpçüler Kralı filmindeki Zabıta Şakir rolüyle hafızalara kazınan Şener Şen'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Oyuncu Ali Şen'in oğlu olan Şen'in özellikle aile hayatı merak konusu oldu. Şen'in 8 yıl aynı yastığa baş koyduğu eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Şener Şen'in bir dönem Ekmek Teknesi, Hayat Türküsü gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncuyla evli olduğu ortaya çıktı.