8 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Çöpçüler Kralı’nın Şakir’i Şener Şen’in eski eşi bakın kim! Meğer Ekmek Teknesi’nin yıldızıyla...
Kadrosunda Kemal Sunal, Ayşen Gruda, İhsan Yüce, İlyas Salman ve Erdal Özyağcılar'ın yer aldığı Çöpçüler Kralı filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem olan Şener Şen'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Yönetmenliğini Zeki Ökten'in üstlendiği, 1977 yapımı Yeşilçam filminde Zabıta Şakir'i canlandıran Şener Şen'in özellikle ailesi merak konusu oldu. Usta oyuncu Ali Şen'in oğlu olan Şen'in 8 yıl aynı yastığa baş koyduğu eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Şener Şen'in Ekmek Teknesi, Hayat Türküsü gibi yapımlarda rol alan kendisi gibi oyuncu olan eski eşi kimmiş...
05.10.2022 19:15 - Son Güncelleme: 05.10.2022 19:15
Çöpçüler Kralı filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme gelen Şener Şen'in hayatı merak konusu oldu.
Ali Şen'in oğlu olan Şen'in 8 yıl aynı yastığa baş koyduğu eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.