8 yıl aynı yastığa baş koydular! Bahar dizisinin Nevra’sı Hatice Aslan’ın eski eşi bakın kim çıktı! Meğer Nehir Erdoğan’la...

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HATİCE ASLAN KİMDİR?

20 Şubat 1962 tarihinde Sivas'ta dünyaya gelen Hatice Aslan, Ferhunde Hanımlar, En Son Babalar Duyar dizileri ve Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Üç Maymun filmindeki rolleriyle hafızalara kazındı.