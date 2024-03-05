8 yıl aynı yastığa baş koydular! Bahar dizisinin Nevra’sı Hatice Aslan’ın eski eşi bakın kim çıktı! Meğer Nehir Erdoğan’la...

Buğra Gülsoy, Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Bahar dizisinde Nevra karakterini canlandıran Hatice Aslan'ın hayatı merak konusu oldu. 62 yaşındaki Hatice Aslan'ın özellikle aşk hayatı araştırıldı. Ünlü oyuncunun 8 yıl evli kaldığı eski eşi merak edilirken Nehir Erdoğan detayı dikkat çekti. Bakın Hatice Aslan'ın eski eşi kimmiş...
Ünlü oyuncunun 8 yıl evli kaldığı eski eşi merak edilirken Nehir Erdoğan detayı dikkat çekti.
HATİCE ASLAN KİMDİR?
20 Şubat 1962 tarihinde Sivas'ta dünyaya gelen Hatice Aslan, Ferhunde Hanımlar, En Son Babalar Duyar dizileri ve Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Üç Maymun filmindeki rolleriyle hafızalara kazındı.
Sivas Lisesinin ardından Kültür Bakanlığı Ankara Devlet Konservatuvarı'nda Tiyatro okuyan Aslan, mezun olduğu 1983-84 sezonunda Nezihe Araz'ın yazdığı, Kenan Işık'ın yönettiği "Bozkır Güzellemesi" oyununda yer aldı. 1986-1992 yılları arasında İzmir Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı.
Oğlu Ekin, İzmir'de olduğu bu dönemde dünyaya geldi. 1992 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'na döndü. Yaşar Seyman'ın yazdığı "Hüznün Coşkusu Altındağ" oyununda oynadı. Aynı dönemde Seynan Levent'in proje koordinatörlüğünü yaptığı Ferhunde Hanımlar dizisinde Necla karakterini canlandırdı.