8 yaşında Seda Sayan ile meşhur olmuştu; Küçük Onur'un son hali ortaya çıktı! Küçük İbo'nun ezeli rakibi Onur Sarıkaya şimdilerde...

Seda Sayan'ın kucağında şöhrete adım atan, yanık türkülerle gönülleri fetheden ve Küçük İbo'nun tahtını sallayan Onur Sarıkaya'yı hatırlıyor musunuz? Bir dönem ekranların en sevilen çocuk yıldızlarından biri olan Sarıkaya, şöhretten uzak bir yaşam sürmeyi tercih ederek gözlerden kaybolmuştu. Peki yıllar sonra Küçük Onur'un son hali nasıl? İşte yılların eskitemediği o isimden geriye kalanlar...
Küçük Onur ismini hatırlıyor musunuz? Yanık türkülerle kalpleri fetheden, dizilerde boy gösteren ve şöhret basamaklarını hızla tırmanan o minik yıldız... Yıllar sonra bambaşka bir hayata yelken açan Küçük Onur'un son hali görenleri hayrete düşürüyor. Bir dönemin en popüler çocuk yıldızlarının şaşırtan değişimlerine ve Küçük Onur'un şimdilerde nasıl göründüğüne gelin hep birlikte göz atalım...
90'lı yıllarda küçük yaşına rağmen fırtına gibi esen "Küçük Onur", asıl adıyla Onur Sarıkaya, şimdilerde ekranlardan bir hayli uzak yaşıyor. 25 Temmuz 1982 tarihinde dünyaya gelen Onur Sarıkaya, 8-9 yaşlarında Türkiye'ye adını duyurmuştu.
Mahsun Kırmızıgül ile yolu kesişen Küçük Onur, söylediği şarkılarla bir gece üne kavuştu. Şarkıcılığın yanı sıra oyunculukta yapan Onur Sarıkaya, rol aldığı dizilerde reyting rekorları kırdı.