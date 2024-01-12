8 sene evli kaldılar! Aydan Şener’den yıllar sonra boşanma itirafı: “Büyük bir şöhrete ulaşınca...” Kızının babası bakın kim çıktı

Çalıkuşu dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Yeşilçam yıldızı Aydan Şener, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sık sık adından söz ettirmişti. Ünlü oyuncu şimdi ise 8 yıl evli kaldığı eski eşi hakkında söyledikleriyle gündem oldu. Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen oyuncunun anlattıkları çok konuşulurken Şener'in eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Aydan Şener'in kızının babası kimmiş...