8 sene evli kaldılar! Aydan Şener’den yıllar sonra boşanma itirafı: “Büyük bir şöhrete ulaşınca...” Kızının babası bakın kim çıktı

Çalıkuşu dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Yeşilçam yıldızı Aydan Şener, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sık sık adından söz ettirmişti. Ünlü oyuncu şimdi ise 8 yıl evli kaldığı eski eşi hakkında söyledikleriyle gündem oldu. Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen oyuncunun anlattıkları çok konuşulurken Şener'in eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Aydan Şener'in kızının babası kimmiş...
Çalıkuşu dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Yeşilçam yıldızı Aydan Şener, son olarak Üç Kız Kardeş'le izleyici karşısına geçti.
Sosyal medya paylaşımları ve yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sık sık adından söz ettiren oyuncu, son olarak eski eşi hakkında söyledikleriyle gündeme geldi.
Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk olan Şener, evliliğinin neden bittiğini de ilk kez anlattı.