8 saat süren doğum anını paylaştı! Burcu Kara “Hayata geldiği günü hatırladım” deyip anbean yayınladı! Yaşadıklarını anlattı...
Yönetmen Fırat Parlak ile 2016 yılında dünyaevine giren Burcu Kara, 2017'de Ali Çınar'ı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. Kara, geçen sene Aralık ayında da Can adını verdiği oğluna kavuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, Instagram hesabında doğum anına ait kareleri yayınladı. Zorlu geçen 8 saatin ardından oğluna kavuşan Kara, yaşadıklarını anlattı. İşte Burcu Kara'nın yoğun ilgi gören o paylaşımı...
06.04.2023 23:56 - Son Güncelleme: 06.04.2023 23:56
Ünlü oyuncu Burcu Kara, Zorlu geçen sekiz saatin ardından oğluna kavuşan yönetmen Fırat Parlak ile nikah masasına oturdu.