RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin 8 saat süren doğum anını paylaştı! Burcu Kara “Hayata geldiği günü hatırladım” deyip anbean yayınladı! Yaşadıklarını anlattı...

8 saat süren doğum anını paylaştı! Burcu Kara “Hayata geldiği günü hatırladım” deyip anbean yayınladı! Yaşadıklarını anlattı...

Yönetmen Fırat Parlak ile 2016 yılında dünyaevine giren Burcu Kara, 2017'de Ali Çınar'ı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. Kara, geçen sene Aralık ayında da Can adını verdiği oğluna kavuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, Instagram hesabında doğum anına ait kareleri yayınladı. Zorlu geçen 8 saatin ardından oğluna kavuşan Kara, yaşadıklarını anlattı. İşte Burcu Kara'nın yoğun ilgi gören o paylaşımı...

takvim.com.tr
06.04.2023 23:56 - Son Güncelleme: 06.04.2023 23:56
8 saat süren doğum anını paylaştı! Burcu Kara “Hayata geldiği günü hatırladım” deyip anbean yayınladı! Yaşadıklarını anlattı...

Ünlü oyuncu Burcu Kara, Zorlu geçen sekiz saatin ardından oğluna kavuşan yönetmen Fırat Parlak ile nikah masasına oturdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
8 saat süren doğum anını paylaştı! Burcu Kara “Hayata geldiği günü hatırladım” deyip anbean yayınladı! Yaşadıklarını anlattı...

Kara, 2017'de Ali Çınar'ı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. Oyuncu, geçen sene Aralık ayında da Can adını verdiği oğluna kavuştu.

8 saat süren doğum anını paylaştı! Burcu Kara “Hayata geldiği günü hatırladım” deyip anbean yayınladı! Yaşadıklarını anlattı...

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, doğum yaptığı gün çekilen fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

8 saat süren doğum anını paylaştı! Burcu Kara “Hayata geldiği günü hatırladım” deyip anbean yayınladı! Yaşadıklarını anlattı...

Kara, paylaşımın altına düştüğü notla ise yaşadıklarını anlattı. Ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Can'ın hiç uyumadığı bir günü ve geceyi bitirirken, hayata geldiği günü hatırladım.

8 saat süren doğum anını paylaştı! Burcu Kara “Hayata geldiği günü hatırladım” deyip anbean yayınladı! Yaşadıklarını anlattı...

Zorlu bir sekiz saat, bazı aksilikler ama sonunda kavuşmamız. Abisi solunum yetmezliği sebebiyle yoğun bakıma alınmıştı ama şükür Can daha sağlıklı bir hastane süreci geçirdi.

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