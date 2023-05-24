Vav TV İzle
Haberler Magazin 8 günde 8 kilo verme garantili Şafak Sezer diyeti! Tek bir yöntemle iğne ipliğe döndü! İşte günbegün kilo verme sırrı!

8 günde 8 kilo verme garantili Şafak Sezer diyeti! Tek bir yöntemle iğne ipliğe döndü! İşte günbegün kilo verme sırrı!

Ünlü oyuncu Şafak Sezer sırrını açıkladı ve kilo verme hedefi olanlara umut oldu. 8 günde 8 kilo vermesini sağlayan diyet formülüyle ilgili detayları da paylaştı. İşte ayrıntılar...

takvim.com.tr
24.05.2023 23:29 - Son Güncelleme: 24.05.2023 23:29
8 günde 8 kilo veren Şafak Sezer diyeti! Tek bir yöntemle iğne ipliğe döndü! İşte çatır çatır kilo verme sırrı!

Ünlüler, genellikle zayıf ve fit görünmek için sağlıklı yaşam tarzlarını benimsiyor. Kilo verme süreçleri, disiplin, motivasyon ve uzman rehberlik gerektiriyor. Ünlü oyuncu Şafak Sezer'in zayıflama sırrını duyunca şoke olacaksınız. 8 günde 8 kilo veren Sezer, kan grubuna göre diyet yaparak hızlıca kilo verdiğini ifade etti. İşte tek bir yöntemle iğne ipliğe döndüren o diyet yöntemi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
8 günde 8 kilo veren Şafak Sezer diyeti! Tek bir yöntemle iğne ipliğe döndü! İşte çatır çatır kilo verme sırrı!

Ünlü oyuncu Şafak Sezer, kısa sürede nasıl 8 kilo verdiğini anlattı.

8 günde 8 kilo veren Şafak Sezer diyeti! Tek bir yöntemle iğne ipliğe döndü! İşte çatır çatır kilo verme sırrı!

Ünlü komedyen yediğine içtiğine çok dikkat ettiğini, bu sayede 8 günde 8 kilo birden verdiğini açıkladı.

8 günde 8 kilo veren Şafak Sezer diyeti! Tek bir yöntemle iğne ipliğe döndü! İşte çatır çatır kilo verme sırrı!

Sezer açıklamasında, "Kan gruplarına göre beslenme yönetimine dikkat ediyorum. Gerçekten de fazla yemediğin sürece zayıflatıyor." dedi.

Peki, nedir bu kan grubuna göre zayıflama yöntemi?

8 günde 8 kilo veren Şafak Sezer diyeti! Tek bir yöntemle iğne ipliğe döndü! İşte çatır çatır kilo verme sırrı!

KAN GRUBU DİYETİ!

Sağlıklı bir yaşam sürmek ve vücut fonksiyonlarını optimize etmek için doğru beslenme çok önemlidir. Ancak her bireyin metabolizması, sindirim sistemi ve besin ihtiyaçları farklılık gösterebilir.

SON DAKİKA