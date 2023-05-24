8 günde 8 kilo verme garantili Şafak Sezer diyeti! Tek bir yöntemle iğne ipliğe döndü! İşte günbegün kilo verme sırrı!
Ünlü oyuncu Şafak Sezer sırrını açıkladı ve kilo verme hedefi olanlara umut oldu. 8 günde 8 kilo vermesini sağlayan diyet formülüyle ilgili detayları da paylaştı. İşte ayrıntılar...
24.05.2023 23:29 - Son Güncelleme: 24.05.2023 23:29
Ünlüler, genellikle zayıf ve fit görünmek için sağlıklı yaşam tarzlarını benimsiyor. Kilo verme süreçleri, disiplin, motivasyon ve uzman rehberlik gerektiriyor. Ünlü oyuncu Şafak Sezer'in zayıflama sırrını duyunca şoke olacaksınız. 8 günde 8 kilo veren Sezer, kan grubuna göre diyet yaparak hızlıca kilo verdiğini ifade etti. İşte tek bir yöntemle iğne ipliğe döndüren o diyet yöntemi...