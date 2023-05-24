8 günde 8 kilo verme garantili Şafak Sezer diyeti! Tek bir yöntemle iğne ipliğe döndü! İşte günbegün kilo verme sırrı!

Ünlüler, genellikle zayıf ve fit görünmek için sağlıklı yaşam tarzlarını benimsiyor. Kilo verme süreçleri, disiplin, motivasyon ve uzman rehberlik gerektiriyor. Ünlü oyuncu Şafak Sezer'in zayıflama sırrını duyunca şoke olacaksınız. 8 günde 8 kilo veren Sezer, kan grubuna göre diyet yaparak hızlıca kilo verdiğini ifade etti. İşte tek bir yöntemle iğne ipliğe döndüren o diyet yöntemi...