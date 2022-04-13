8 aylık hamile olan Hande Soral “Böyle biriyim” diyerek son halini paylaştı! İsmail Demirci’nin biricik eşi sere serpe uzanarak...
8 aylık hamile olan Hande Soral "Böyle biriyim" diyerek son halini paylaştı! İsmail Demirci ile 2017 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Hande Soral, geçen aylarda hamile olduğunu duyurarak müjdeli haberi vermişti. Erkek bebek bekleyen Soral, oğluna "Ali" adını vereceğini de açıklamıştı. Şimdilerde bebeğini kucağına almak için gün sayan ünlü oyuncu, hamilelik sürecinde yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan Soral, çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, ev halini Instagram hesabında yayınladı. Büyüyen karnıyla kamera karşısına geçen Soral'ın son hali de dikkat çekti. İşte Hande Soral'ın büyük ilgi gören o paylaşımı...
13.04.2022 18:26 - Son Güncelleme: 13.04.2022 18:42
İsmail Demirci ile Hande Soral, 2017 yılında nikah masasına oturmuş ve geçen aylarda hayranlarına bebek müjdesi vermişti. Erkek bebek bekleyen ünlü çift, oğluna "Ali" adını vereceğini de açıklamıştı.
Şimdilerde bebeklerine kavuşmak için gün sayan çiftten Hande Soral, bu süreçte yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmişti.
Sevimli dostu Kar ile kamera karşısına geçen Hande Soral, ev halini sosyal medya hesabında yayınladı. Ünlü oyuncunun kısa sürede büyük ilgi gören paylaşımında Soral'ın son hali dikkat çekti.