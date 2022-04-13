RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin 8 aylık hamile olan Hande Soral “Böyle biriyim” diyerek son halini paylaştı! İsmail Demirci’nin biricik eşi sere serpe uzanarak...

8 aylık hamile olan Hande Soral “Böyle biriyim” diyerek son halini paylaştı! İsmail Demirci’nin biricik eşi sere serpe uzanarak...

8 aylık hamile olan Hande Soral "Böyle biriyim" diyerek son halini paylaştı! İsmail Demirci ile 2017 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Hande Soral, geçen aylarda hamile olduğunu duyurarak müjdeli haberi vermişti. Erkek bebek bekleyen Soral, oğluna "Ali" adını vereceğini de açıklamıştı. Şimdilerde bebeğini kucağına almak için gün sayan ünlü oyuncu, hamilelik sürecinde yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan Soral, çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, ev halini Instagram hesabında yayınladı. Büyüyen karnıyla kamera karşısına geçen Soral'ın son hali de dikkat çekti. İşte Hande Soral'ın büyük ilgi gören o paylaşımı...

13.04.2022 18:26 - Son Güncelleme: 13.04.2022 18:42
8 aylık hamile olan Hande Soral “Böyle biriyim” diyerek son halini paylaştı! İsmail Demirci’nin biricik eşi sere serpe uzanarak...

İsmail Demirci ile Hande Soral, 2017 yılında nikah masasına oturmuş ve geçen aylarda hayranlarına bebek müjdesi vermişti. Erkek bebek bekleyen ünlü çift, oğluna "Ali" adını vereceğini de açıklamıştı.

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8 aylık hamile olan Hande Soral “Böyle biriyim” diyerek son halini paylaştı! İsmail Demirci’nin biricik eşi sere serpe uzanarak...

Şimdilerde bebeklerine kavuşmak için gün sayan çiftten Hande Soral, bu süreçte yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmişti.

8 aylık hamile olan Hande Soral “Böyle biriyim” diyerek son halini paylaştı! İsmail Demirci’nin biricik eşi sere serpe uzanarak...

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu, Instagram hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

8 aylık hamile olan Hande Soral “Böyle biriyim” diyerek son halini paylaştı! İsmail Demirci’nin biricik eşi sere serpe uzanarak...

Sevimli dostu Kar ile kamera karşısına geçen Hande Soral, ev halini sosyal medya hesabında yayınladı. Ünlü oyuncunun kısa sürede büyük ilgi gören paylaşımında Soral'ın son hali dikkat çekti.

8 aylık hamile olan Hande Soral “Böyle biriyim” diyerek son halini paylaştı! İsmail Demirci’nin biricik eşi sere serpe uzanarak...

Büyüyen karnıyla dikkat çeken oyuncu, paylaşımının altına ise "Evde otururken farenjit oldum, ben de böyle biriyim" notunu ekledi.

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