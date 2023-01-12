8 aylık hamile Fahriye Evcen gece yarısı paylaştı! Lüks evi ve manzarası dikkat çekti! Burak Özçivit’in güzel eşi bakın neden şikayetçi...
Kuruluş Osman'ın yakışıklı başrolü Burak Özçivit ile 2017 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Fahriye Evcen, 2019'da oğlu Karan Özçivit'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. Şimdilerde ikinci bebeğine hamile olan ünlü oyuncu, bu süreçte yayınladığı karnı burnunda pozlarla sık sık adından söz ettirdi. Evcen, şimdi ise bambaşka bir paylaşımla gündeme geldi. Gece yarısı lüks evinden bir kare yayınlayan Evcen, paylaşımına düştüğü notla dikkat çekti. İşte Fahriye Evcen'in o paylaşımı...
12.01.2023 18:42 - Son Güncelleme: 12.01.2023 18:42
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 2017 yılında dünyaevine girdi. Ünlü çift, 2019'da ise Karan adını verdikleri oğullarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.
Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'den geçen aylarda müjdeli haber geldi.
MEYVE AŞERDİ
Erkek bebek bekleyen Fahriye Evcen, geçen aylarda gece yarısı aşerdiği anları Instagram hesabı üzerinden paylaştı. Evcen, gece saat 03.26'da canının incir ve kızılcık çektiğini belirtti.