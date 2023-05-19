8 ay önce sessiz sedasız evlenmiş! Ateş Kuşları’nın Nermin’i Hilal Uysun’un sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Meğer...

Yönetmenliğini Erdal Murat Aktaş'ın yaptığı ve başrolleriniz Mazhar Alanson ile Güven Kıraç'ın üstlendiği Kirpi filmindeki Ayla karakteri sayesinde sinemaya adım atan Uysun, Limon Ağacı, Kalp Hırsızı ve Dedektif Memoli gibi televizyon dizileriyle kariyerini sürdürdü.