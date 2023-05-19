8 ay önce sessiz sedasız evlenmiş! Ateş Kuşları’nın Nermin’i Hilal Uysun’un sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Meğer...
İlayda Alişan, Hande Soral, Görkem Sevindik, Burak Tozkoparan, Erdem Şanlı, Emir Çubukçu ve Nizam Namidar gibi başarılı isimlerin kadrosunda yer aldığı Ateş Kuşları'nda Nermin karakterini canlandıran Hilal Uysun, ATV ekranlarında yayınlanan yeni bölümle birlikte gündem oldu. Performansı kadar güzelliğiyle de dikkat çeken oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Özellikle aşk hayatı merak edilen Uysun hakkında en çok "Hilal Uysun'un eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Bakın Hilal Uysun'un 8 ay önce sessiz sedasız evlendiği eşi kimmiş...
19.05.2023 22:21 - Son Güncelleme: 19.05.2023 22:21
ATV ekranlarının sevilen dizisi Ateş Kuşları'nda Nermin karakterini canlandıran Hilal Uysun'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Ateş Kuşları dizisiyle yıldızı parlayan oyuncunun aşk hayatı da merak edildi. Uysun hakkında en çok "Hilal Uysun'un eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı.