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Haberler Magazin 8 ay önce sessiz sedasız evlenmiş! Ateş Kuşları’nın Nermin’i Hilal Uysun’un sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Meğer...

8 ay önce sessiz sedasız evlenmiş! Ateş Kuşları’nın Nermin’i Hilal Uysun’un sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Meğer...

İlayda Alişan, Hande Soral, Görkem Sevindik, Burak Tozkoparan, Erdem Şanlı, Emir Çubukçu ve Nizam Namidar gibi başarılı isimlerin kadrosunda yer aldığı Ateş Kuşları'nda Nermin karakterini canlandıran Hilal Uysun, ATV ekranlarında yayınlanan yeni bölümle birlikte gündem oldu. Performansı kadar güzelliğiyle de dikkat çeken oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Özellikle aşk hayatı merak edilen Uysun hakkında en çok "Hilal Uysun'un eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Bakın Hilal Uysun'un 8 ay önce sessiz sedasız evlendiği eşi kimmiş...

takvim.com.tr
19.05.2023 22:21 - Son Güncelleme: 19.05.2023 22:21
8 ay önce sessiz sedasız evlenmiş! Ateş Kuşları’nın Nermin’i Hilal Uysun’un sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Meğer...

ATV ekranlarının sevilen dizisi Ateş Kuşları'nda Nermin karakterini canlandıran Hilal Uysun'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

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8 ay önce sessiz sedasız evlenmiş! Ateş Kuşları’nın Nermin’i Hilal Uysun’un sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Meğer...

HİLAL UYSUN KİMDİR?
1 Ocak 1984 doğumlu olan oyuncu, 6. sezonda Avrupa Yakası dizisinin kadrosuna dahil oldu. 2005 yılında Gümüş dizisinde rol alan Uysun, daha sonraları Arka Sıradakiler ve Canım Ailem'de boy gösterdi.

8 ay önce sessiz sedasız evlenmiş! Ateş Kuşları’nın Nermin’i Hilal Uysun’un sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Meğer...

Yönetmenliğini Erdal Murat Aktaş'ın yaptığı ve başrolleriniz Mazhar Alanson ile Güven Kıraç'ın üstlendiği Kirpi filmindeki Ayla karakteri sayesinde sinemaya adım atan Uysun, Limon Ağacı, Kalp Hırsızı ve Dedektif Memoli gibi televizyon dizileriyle kariyerini sürdürdü.

8 ay önce sessiz sedasız evlenmiş! Ateş Kuşları’nın Nermin’i Hilal Uysun’un sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Meğer...

Ateş Kuşları dizisiyle yıldızı parlayan oyuncunun aşk hayatı da merak edildi. Uysun hakkında en çok "Hilal Uysun'un eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı.

8 ay önce sessiz sedasız evlenmiş! Ateş Kuşları’nın Nermin’i Hilal Uysun’un sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Meğer...

İşte Hilal Uysun başta olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

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