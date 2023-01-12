8 ay önce doğum yapmıştı! 2 çocuk annesi Sinem Kobal’ın son haline bakın! Kenan İmirzalıoğlu’nun güzel eşi fit haliyle beğeni topladı...
Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile 2016'da görkemli bir düğünle dünyaevine giren Sinem Kobal, 2020 yılında Lalin adını verdiği kızını kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. 8 ay önce de ikinci bebeği Leyla'ya kavuşan Sinem Kobal, son halini sosyal medya hesabında yayınladı. Boydan bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan Kobal'ın fit hali dikkat çekti. Ünlü oyuncu için "Kim der 2 çocuk annesi" yorumu yapıldı. İşte Sinem Kobal'ın son hali...
12.01.2023 01:45 - Son Güncelleme: 12.01.2023 01:45
Selena dizisi ile hafızlara kazınana Sinem Kobal, 2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile muhteşem bir düğünle nikah masasına oturdu.
Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, 2020 yılında ilk çocukları Lalin'i kucaklarına aldı.