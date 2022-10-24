8 ay önce ayrılan Hande Erçel ile Kerem Bürsin hayranlarını heyecanlandıran görüntü! Sosyal medya çalkalandı! Gören bir daha bakıyor...
Başrolünü paylaştıkları dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in ilişkisi Maldivler tatilinde belgelenmişti. İkilinin aşkı magazin gündemine bomba gibi düşerken Hande Erçel ile Kerem Bürsin, uzun bir süre adlarından söz ettirmişti. Ancak çift, aylar önce ayrılık kararı alarak ilişkilerini sonlandırmıştı. Aylar sonra Hande Erçel ile Kerem Bürsin hayranlarını heyecanlandıran bir görüntü ortaya çıktı. Kısa sürede gündem olan görüntü, sosyal medyada hızla yayıldı. İşte o görüntü...
24.10.2022 01:40 - Son Güncelleme: 24.10.2022 01:40
Hande Erçel ile Kerem Bürsin, birlikte başrolünü üstlendikleri dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladı.
İlişkileri boyunca attıkları her adımla konuşulan çiftin, Kerem Bürsin'in Hande Erçel'in ablasının doğum günü fotoğraflarında yer almaması üzerine ayrıldıkları iddia edildi.
Hande Erçel, ablası Gamze Erçel'in doğum gününü eniştesi Caner Yıldırım ve yeğeni Aylin Mavi ile birlikte Sapanca'da kutladı.