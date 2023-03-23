7’sinde ünlü olmuştu! Can Ayşecik şimdi 31 yaşında! Ecem Kanun’un son hali dudak uçuklattı! 90’lı yılların yıldızı parmak ısırttı...
90'lı yıllarda yayınlanan Can Ayşecik dizisinin minik yıldızı Ecem Kanun, henüz 7 yaşındayken adını geniş kitlelere duyurmuştu. Küçük yaşına rağmen sergilediği performansla dikkat çeken Kanun, yıllar sonra gündeme geldi. Şimdiler 31 yaşında olan Kanun'un son hali merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü ismin sosyal medya paylaşımlarını görenler ise hayran kaldı. İşte 90'lı yılların çocuk oyuncusu Ecem Kanun'un parmak ısırtan son hali...
23.03.2023 01:10 - Son Güncelleme: 23.03.2023 01:10
Can Ayşecik dizisinde rol alan ve henüz 7 yaşındayken adını geniş kitlelere duyuran Ecem Kanun, performansı ve sevimli halleriyle gönüllere taht kurmuştu.
Can Ayşecik'in sarı saçlı mavi gözlü minik yıldızı, yıllar sonra gündeme geldi. Şimdiler 31 yaşında olan Kanun'un son hali merak edilip araştırılmaya başlandı.