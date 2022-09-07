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Haberler Magazin 79’luk Filiz Akın’dan şezlong pozu! Yeşilçam’ın kolejli kızı yıllara meydan okudu! Görenin nutku tutuldu yine hayran bıraktı

79’luk Filiz Akın’dan şezlong pozu! Yeşilçam’ın kolejli kızı yıllara meydan okudu! Görenin nutku tutuldu yine hayran bıraktı

Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olarak kabul edilen Filiz Akın, hem güzelliği hem filmleriyle yıllarca adından söz ettirdi. Yeşilçam'ın kolejli güzeli olarak hafızalara kazınan Akın, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. 79 yaşındaki oyuncu, şezlongda verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Son haliyle hayran bırakan Akın, kısa sürede sosyal medyayı salladı. Ünlü oyuncu için "Yıllara meydan okuyor", "Gençlik iksirini bulmuş", "Dünya güzeli" gibi yorumlar yapıldı. İşte Filiz Akın'ın o paylaşımı...

07.09.2022 22:33 - Son Güncelleme: 07.09.2022 22:33
79’luk Filiz Akın’dan şezlong pozu! Yeşilçam’ın kolejli kızı yıllara meydan okudu! Görenin nutku tutuldu yine hayran bıraktı

Lise arkadaşı Oya San'ın annesinin ısrarı üzerine bir yarışmaya fotoğrafını gönderen ve birinci seçilen Filiz Akın, Akasyalar Açarken filminde oynama şartıyla verilen ödülü reddetti.

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79’luk Filiz Akın’dan şezlong pozu! Yeşilçam’ın kolejli kızı yıllara meydan okudu! Görenin nutku tutuldu yine hayran bıraktı

Dergi yöneticileri ve filmcilerin ikna çabalarını reddeden Akın, Memduh Ün de Ankara'ya kadar gelip ısrar edince fikrini değiştirdi.

79’luk Filiz Akın’dan şezlong pozu! Yeşilçam’ın kolejli kızı yıllara meydan okudu! Görenin nutku tutuldu yine hayran bıraktı

İşi ve üniversiteyi bırakıp annesiyle birlikte İstanbul'a gelen oyuncu, anlaşmayı imzaladı ve 1962 yılında ilk filmi olan Akasyalar Açarken'de Göksel Arsoy'la başrolü üstlendi.

79’luk Filiz Akın’dan şezlong pozu! Yeşilçam’ın kolejli kızı yıllara meydan okudu! Görenin nutku tutuldu yine hayran bıraktı

Ardından birçok yapımda rol alan Filiz Akın, performansıyla beğeni toplarken Yeşilçam'ın kolejli kızı olarak hafızalara kazındı.

79’luk Filiz Akın’dan şezlong pozu! Yeşilçam’ın kolejli kızı yıllara meydan okudu! Görenin nutku tutuldu yine hayran bıraktı

Hem güzelliği hem yeteneğiyle büyük beğeni toplayan oyuncu, uzun bir süre önce ise ekranları bırakıp gözlerden uzak bir yaşam tercih etti.

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