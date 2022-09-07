79’luk Filiz Akın’dan şezlong pozu! Yeşilçam’ın kolejli kızı yıllara meydan okudu! Görenin nutku tutuldu yine hayran bıraktı
Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olarak kabul edilen Filiz Akın, hem güzelliği hem filmleriyle yıllarca adından söz ettirdi. Yeşilçam'ın kolejli güzeli olarak hafızalara kazınan Akın, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. 79 yaşındaki oyuncu, şezlongda verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Son haliyle hayran bırakan Akın, kısa sürede sosyal medyayı salladı. Ünlü oyuncu için "Yıllara meydan okuyor", "Gençlik iksirini bulmuş", "Dünya güzeli" gibi yorumlar yapıldı. İşte Filiz Akın'ın o paylaşımı...
07.09.2022 22:33 - Son Güncelleme: 07.09.2022 22:33
Lise arkadaşı Oya San'ın annesinin ısrarı üzerine bir yarışmaya fotoğrafını gönderen ve birinci seçilen Filiz Akın, Akasyalar Açarken filminde oynama şartıyla verilen ödülü reddetti.
Ardından birçok yapımda rol alan Filiz Akın, performansıyla beğeni toplarken Yeşilçam'ın kolejli kızı olarak hafızalara kazındı.