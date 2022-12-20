79 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’dan korkutan haber! Sağlık durumu hayranlarını endişelendirdi! Binnur Kaya harekete geçti...
Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından birisi olarak kabul edilen Filiz Akın, Türk sinemasının asil, modern, kentli ve zarif yüzü olarak hafızalara kazındı. "Yeşilçam'ın kolejli kızı" olarak anılan ünlü oyuncu, hem yeteneği hem güzelliğiyle yıllarca adından söz ettirdi. Akın, şimdi ise hayranlarını endişelendiren bir paylaşımla gündeme geldi. Üst kulağından şüpheli bir doku nedeniyle ameliyat olan Akın'ın sağlık durumu sevenlerini korkuttu. Haberi öğrenen Binnur Kaya ise çocukluğuna ait bir kareyi ortaya çıkararak duygusal satırlar kaleme aldı. İşte detaylar...
20.12.2022 20:03 - Son Güncelleme: 20.12.2022 20:03
Memduh Ün'ün ısrarıyla Akasyalar Açarken filmi için kamera karşısına geçmeyi kabul eden ve böylelikle Yeşilçam'a "Merhaba" diyen Filiz Akın; Gurbet Kuşları, Şoför Nebahat ve Kızı, Yumurcak, Cici Gelin ve daha nicesinde rol aldı.
"Yeşilçam'ın kolejli kızı" olarak hafızalara kazınan ünlü oyuncu, kariyerinin yanı sıra güzelliğiyle de kendine hayran bıraktı.
Filiz Akın'ın paylaşımına kayıtsız kalamayan Binnur Kaya ise çocukluğuna ait bir kareyi ortaya çıkararak duygusal satırlar kaleme aldı.