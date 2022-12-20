79 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’dan korkutan haber! Sağlık durumu hayranlarını endişelendirdi! Binnur Kaya harekete geçti...

79 yaşındaki Akın, hastane odasından bir kareyi şu notla takipçileriyle paylaştı: "Geçen Cuma günü üst kulağımdan şüpheli doku bir ameliyat ile alınmadan önce... Hastane odası aynı ama fotoğraf/resim daha eski. Yarın daha iyi olacak. İyi geceler"