78 yaşındaki Ferdi Tayfur'un gerçek adı ortaya çıktı! Senelerdir Ferdi Tayfur olarak biliyorduk! Bunca zaman yanlış tanımışız...

Türk müziğinin duayen isimlerinden, "Bana Sor" ve "Sabahçı Kahvesi" gibi unutulmaz eserlerin yaratıcısı Ferdi Tayfur, uzun süredir kamuoyunun gözlerinden uzak bir yaşam sürüyor. 2011 yılında geçirdiği yüz felci sonrası halka açık hayattan çekilen ve nadiren gündeme gelen 78 yaşındaki sanatçı hakkında yapılan yeni bir araştırma, hayranlarını şaşırtan bir gerçeği gün yüzüne çıkardı. Yıllarca sahne adı olarak bildiğimiz Ferdi Tayfur isminin, aslında sanatçının yalnızca bir kısmını temsil ettiği ortaya çıktı. İşte, Ferdi Tayfur'un çok az kişinin bildiği gerçek adı ve bu bilginin açığa çıkış hikâyesi.
Bana Sor, Sabahçı Kahvesi, Sevda Yelleri, Bana da Söyle gibi seslendirdiği eserlerin yanı sıra Çeşme, Boynu Bükük, Batan Güneş gibi filmlerde de yer alan Ferdi Tayfur, adını altın harflerle yazdırdı.
2011 yılında yüz felci geçiren usta sanatçı bu talihsiz olay sonrası gözlerden uzak bir yaşam tercih etmişti.
Aynı zamanda şeker hastalığıyla mücadele verdiği bilinen 78 yaşındaki Ferdi Tayfur hakkında çıkan gerçek hayranlarını şoke etti.