78 yaşındaki Ferdi Tayfur'un gerçek adı ortaya çıktı! Senelerdir Ferdi Tayfur olarak biliyorduk! Bunca zaman yanlış tanımışız...

Türk müziğinin duayen isimlerinden, "Bana Sor" ve "Sabahçı Kahvesi" gibi unutulmaz eserlerin yaratıcısı Ferdi Tayfur, uzun süredir kamuoyunun gözlerinden uzak bir yaşam sürüyor. 2011 yılında geçirdiği yüz felci sonrası halka açık hayattan çekilen ve nadiren gündeme gelen 78 yaşındaki sanatçı hakkında yapılan yeni bir araştırma, hayranlarını şaşırtan bir gerçeği gün yüzüne çıkardı. Yıllarca sahne adı olarak bildiğimiz Ferdi Tayfur isminin, aslında sanatçının yalnızca bir kısmını temsil ettiği ortaya çıktı. İşte, Ferdi Tayfur'un çok az kişinin bildiği gerçek adı ve bu bilginin açığa çıkış hikâyesi.