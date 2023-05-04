77'lik Yeşilçam güzeli Türkan Şoray bakın aslen nereliymiş! İşte Selvi Boylum Al Yazmalım’ın yıldızı Türkan Şoray’ın memleketi...
Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından birisi olarak kabul edilen Türkan Şoray, Türk sinemasında adını altın harflerle yazdırdı. Özellikle Kadir İnanır ve Ahmet Mekin'le başrolü üstlendiği Selvi Boylum Al Yazmalım filmindeki Asya karakteriyle büyük beğeni toplayan oyuncu hem kariyeri hem özel hayatı hem de güzelliğiyle yıllarca adından söz ettirdi. Yeşilçam'ın 'Sultan' lakaplı oyuncusu şimdi ise memleketiyle gündeme geldi. Ünlü oyuncunun memleketi merak konusu oldu ve "Türkan Şoray aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Türkan Şoray'ın memleketi...
04.05.2023 23:03 - Son Güncelleme: 04.05.2023 23:03
1960'larda sinema ile tanışan ve Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından birisi olarak kabul edilen Türkan Şoray, şöhret basamaklarını hızla tırmandı.
Yeşilçam'ın 'Sultan' lakaplı oyuncusu şimdi ise memleketiyle gündeme geldi. Ünlü oyuncunun memleketi merak konusu oldu ve "Türkan Şoray aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı.