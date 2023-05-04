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Haberler Magazin 77'lik Yeşilçam güzeli Türkan Şoray bakın aslen nereliymiş! İşte Selvi Boylum Al Yazmalım’ın yıldızı Türkan Şoray’ın memleketi...

77'lik Yeşilçam güzeli Türkan Şoray bakın aslen nereliymiş! İşte Selvi Boylum Al Yazmalım’ın yıldızı Türkan Şoray’ın memleketi...

Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından birisi olarak kabul edilen Türkan Şoray, Türk sinemasında adını altın harflerle yazdırdı. Özellikle Kadir İnanır ve Ahmet Mekin'le başrolü üstlendiği Selvi Boylum Al Yazmalım filmindeki Asya karakteriyle büyük beğeni toplayan oyuncu hem kariyeri hem özel hayatı hem de güzelliğiyle yıllarca adından söz ettirdi. Yeşilçam'ın 'Sultan' lakaplı oyuncusu şimdi ise memleketiyle gündeme geldi. Ünlü oyuncunun memleketi merak konusu oldu ve "Türkan Şoray aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Türkan Şoray'ın memleketi...

takvim.com.tr
04.05.2023 23:03 - Son Güncelleme: 04.05.2023 23:03
77’lik Yeşilçam güzeli Türkan Şoray bakın aslen nereliymiş! İşte Selvi Boylum Al Yazmalım’ın yıldızı Türkan Şoray’ın memleketi...

1960'larda sinema ile tanışan ve Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından birisi olarak kabul edilen Türkan Şoray, şöhret basamaklarını hızla tırmandı.

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77’lik Yeşilçam güzeli Türkan Şoray bakın aslen nereliymiş! İşte Selvi Boylum Al Yazmalım’ın yıldızı Türkan Şoray’ın memleketi...

Başarılı oyunculuk performansıyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Şoray, hem kariyeri hem özel hayatı hem de güzelliğiyle yıllarca adından söz ettirdi.

77’lik Yeşilçam güzeli Türkan Şoray bakın aslen nereliymiş! İşte Selvi Boylum Al Yazmalım’ın yıldızı Türkan Şoray’ın memleketi...

Yeşilçam'ın 'Sultan' lakaplı oyuncusu şimdi ise memleketiyle gündeme geldi. Ünlü oyuncunun memleketi merak konusu oldu ve "Türkan Şoray aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı.

77’lik Yeşilçam güzeli Türkan Şoray bakın aslen nereliymiş! İşte Selvi Boylum Al Yazmalım’ın yıldızı Türkan Şoray’ın memleketi...

Türkan Şoray'ın aslen nereli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

77’lik Yeşilçam güzeli Türkan Şoray bakın aslen nereliymiş! İşte Selvi Boylum Al Yazmalım’ın yıldızı Türkan Şoray’ın memleketi...

İşte Türkan Şoray başta olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...

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