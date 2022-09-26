77’lik Yeşilçam güzeli Türkan Şoray bakın aslen nereli çıktı! Memleketini duyan inanamadı! Selvi Boylum Al Yazmalım’ın Asya’sıydı...
Başrollerinde Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin'in yer aldığı, Yeşilçam'ın efsane filmi "Selvi Boylum Al Yazmalım" hem senaryosu hem de kadrosuyla yıllarca adından söz ettirdi. Filmde Cemşit ile Asya karakterlerini canlandıran; Ahmet Mekin ve Türkan Şoray da yıllar sonra bir etkinlikte bir araya geldi. Ünlü isimlerin birlikte verdikleri pozlar sosyal medyayı sallarken Türkan Şoray ile Ahmet Mekin'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Özellikle filmde köyde yaşayıp büyüyen ve İstanbullu bir kamyon şoförüne aşık olan Asya rolüyle izleyici karşısına çıkan Türkan Şoray'ın memleketi merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Türkan Şoray aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. İşte Türkan Şoray'ın memleketi...
26.09.2022 19:05 - Son Güncelleme: 26.09.2022 19:05
Selvi Boylum al Yazmalım filminde Kadir İnanır ile başrolü üstlenen Ahmet Mekin ve Türkan Şoray, yıllar sonra bir araya geldi.
Özellikle filmde köyde yaşayıp büyüyen ve İstanbullu bir kamyon şoförüne aşık olan Asya rolüyle izleyici karşısına çıkan Türkan Şoray'ın memleketi merak edildi.