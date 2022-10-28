77’lik Türkan Şoray’ın son halini görenin nutku tutuldu! Yeşilçam’ın kara gözlü güzeli Mardin sokaklarında! Selvi Boylum Al Yazmalım’ın Asya’sı...
Yeşilçam'ın usta isimlerinden Türkan Şoray, Mardin'de Açık Hava Sineması'nda sevenleriyle bir araya gelerek 'Kara Gözlüm' filmini izledi. Mardin sokaklarını da turlayan oyuncu, sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Selvi Boylum Al Yazmalım itirafıyla çok konuşulan Şoray, son haliyle de sosyal medyayı salladı. Al yazmasıyla poz veren 77 yaşındaki oyuncunun son hali parmak ısırttı. İşte Türkan Şoray'ın o paylaşımı...
28.10.2022 18:44 - Son Güncelleme: 28.10.2022 18:48
Türk sinemasının 'Sultan' lakaplı usta oyuncusu Türkan Şoray, Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından birisi olarak kabul edildi.
YILLAR SONRA İTİRAF ETTİ
Kült haline gelmiş 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filmiyle ilgili samimi itirafta bulunan Şoray, şöyle konuştu: "Üzerinden yıllar geçmesine rağmen bu filmin sevenlerimin gözünde ayrı bir yere sahip olduğunu bir defa daha gördüm.
SON HALİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Mardin'de Açık Hava Sineması'nda sevenleriyle bir araya gelerek 'Kara Gözlüm' filmini izleyen Şoray, sosyal medyaya damga vurdu.