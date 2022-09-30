76’lık Süperstar’ın siz bir de kardeşini görün! Ajda Pekkan ‘anne diye sarıldığım’ dediği Semiramis Pekkan’ı paylaştı! Abla- kardeş ortalığı yıktı
76 yaşındaki Ajda Pekkan, kariyerinin yanı sıra yıllara meydan okuyan güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı, şimdi ise kendisinde iki yaş küçük olan kardeşi Semiramis Pekkan'la gündeme geldi. Süperstar lakaplı Pekkan, sosyal medya hesabında Semiramis Pekkan'ın doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Kardeşi ile verdiği pozu Instagram'da yayınlayan Pekkan'ın kaleme aldığı duygusal satırlar dikkat çekerken abla-kardeş son halleriyle ortalığı kasıp kavurdu. İşte Ajda Pekkan ile Semiramis Pekkan'ın sosyal medyayı sallayan o pozları...
30.09.2022 18:22 - Son Güncelleme: 30.09.2022 18:22
Kariyerinin yanı sıra yıllara meydan okuyan güzelliği ve enerjisiyle de sık sık adından söz ettiren Ajda Pekkan, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı.
Ünlü şarkıcı, Instagram hesabında kardeşi Semiramis Pekkan'ın doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.
Kardeşi ile verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sunan Ajda Pekkan, paylaşımının altına şu notu ekledi:
"Benim kıymetli ve biricik kardeşim, hayatın bana sunduğu en büyük armağan, kardeş, dost, yeri geldiğinde anne diye sarıldığım, ailem, birlikte eğlenip güldüğüm, dert ortağım, canım Semiramis'ciğim doğum günün kutlu olsun ve daha nice güzel anılarımız sevinçlerimiz olsun inşallah"