76’lık Süperstar’ın siz bir de kardeşini görün! Ajda Pekkan ‘anne diye sarıldığım’ dediği Semiramis Pekkan’ı paylaştı! Abla- kardeş ortalığı yıktı

Kardeşi ile verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sunan Ajda Pekkan, paylaşımının altına şu notu ekledi:

"Benim kıymetli ve biricik kardeşim, hayatın bana sunduğu en büyük armağan, kardeş, dost, yeri geldiğinde anne diye sarıldığım, ailem, birlikte eğlenip güldüğüm, dert ortağım, canım Semiramis'ciğim doğum günün kutlu olsun ve daha nice güzel anılarımız sevinçlerimiz olsun inşallah"