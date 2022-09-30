Vav TV İzle
Haberler Magazin 76’lık Süperstar’ın siz bir de kardeşini görün! Ajda Pekkan ‘anne diye sarıldığım’ dediği Semiramis Pekkan’ı paylaştı! Abla- kardeş ortalığı yıktı

76’lık Süperstar’ın siz bir de kardeşini görün! Ajda Pekkan ‘anne diye sarıldığım’ dediği Semiramis Pekkan’ı paylaştı! Abla- kardeş ortalığı yıktı

76 yaşındaki Ajda Pekkan, kariyerinin yanı sıra yıllara meydan okuyan güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı, şimdi ise kendisinde iki yaş küçük olan kardeşi Semiramis Pekkan'la gündeme geldi. Süperstar lakaplı Pekkan, sosyal medya hesabında Semiramis Pekkan'ın doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Kardeşi ile verdiği pozu Instagram'da yayınlayan Pekkan'ın kaleme aldığı duygusal satırlar dikkat çekerken abla-kardeş son halleriyle ortalığı kasıp kavurdu. İşte Ajda Pekkan ile Semiramis Pekkan'ın sosyal medyayı sallayan o pozları...

30.09.2022 18:22 - Son Güncelleme: 30.09.2022 18:22
76’lık Süperstar’ın siz bir de kardeşini görün! Ajda Pekkan ‘anne diye sarıldığım’ dediği Semiramis Pekkan’ı paylaştı! Abla- kardeş ortalığı yıktı

Kariyerinin yanı sıra yıllara meydan okuyan güzelliği ve enerjisiyle de sık sık adından söz ettiren Ajda Pekkan, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
76’lık Süperstar’ın siz bir de kardeşini görün! Ajda Pekkan ‘anne diye sarıldığım’ dediği Semiramis Pekkan’ı paylaştı! Abla- kardeş ortalığı yıktı

Ünlü şarkıcı, Instagram hesabında kardeşi Semiramis Pekkan'ın doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.

76’lık Süperstar’ın siz bir de kardeşini görün! Ajda Pekkan ‘anne diye sarıldığım’ dediği Semiramis Pekkan’ı paylaştı! Abla- kardeş ortalığı yıktı

Kardeşi ile verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sunan Ajda Pekkan, paylaşımının altına şu notu ekledi:

"Benim kıymetli ve biricik kardeşim, hayatın bana sunduğu en büyük armağan, kardeş, dost, yeri geldiğinde anne diye sarıldığım, ailem, birlikte eğlenip güldüğüm, dert ortağım, canım Semiramis'ciğim doğum günün kutlu olsun ve daha nice güzel anılarımız sevinçlerimiz olsun inşallah"

76’lık Süperstar’ın siz bir de kardeşini görün! Ajda Pekkan ‘anne diye sarıldığım’ dediği Semiramis Pekkan’ı paylaştı! Abla- kardeş ortalığı yıktı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı paylaşıma yoğun ilgi gösterirken abla-kardeş son halleriyle ortalığı kasıp kavurdu.

76’lık Süperstar’ın siz bir de kardeşini görün! Ajda Pekkan ‘anne diye sarıldığım’ dediği Semiramis Pekkan’ı paylaştı! Abla- kardeş ortalığı yıktı

İşte başta Ajda Pekkan'ın paylaşımı olmak üzere ünlü isimlerin kardeşleri...

SON DAKİKA