76’lık Süperstar’dan korkutan haber! Ajda Pekkan sevenlerini endişelendirdi! Tüm konserleri apar topar iptal edilip...
76'lık Süperstar'dan korkutan haber! Güzelliğiyle adeta yıllara meydan okuyan 'Süperstar' lakaplı Ajda Pekkan'dan kötü haber geldi. Son olarak Bodrum konseriyle gündeme gelen Pekkan, bu kez hayranlarını üzdü. Koronavirüs testi pozitif çıkan 76 yaşındaki ünlü şarkıcının, tüm konserleri bir bir iptal edildi. Sanatçının sağlık durumu merak konusu olurken hayatı araştırılmaya başlanan Pekkan hakkında bazı gerçekler duyanları şaşırttı. İşte detaylar...
03.08.2022 18:28 - Son Güncelleme: 03.08.2022 18:30
Sesi ve şarkılarıyla her döneme damga vuran Ajda Pekkan, geçen gün Bodrum'da sahne almış ve elbisesiyle uzun süre magazin gündeminde yer edinmişti.
İkinci Sayfa'da yer alan habere göre, Süperstar Ajda Pekkan'ın yakalandığı koronavirüs nedeniyle tüm konserleri de iptal edildi.
'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJLARI YAĞDI
Hayranlarını korkutan ünlü şarkıcı Ajda Pekkan'a sosyal medyada 'geçmiş olsun' mesajları yağdı.