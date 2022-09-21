76’lık Ajda Pekkan’ı tanımak neredeyse imkansız! Filtresiz halini gören küçük dilini yuttu! “Ajda Pekkan aslında Seda Sayan’mış...”
76'lık Ajda Pekkan'ı tanımak neredeyse imkansız! Süperstar lakaplı Ajda Pekkan'ın filtresiz fotoğrafı sosyal medyaya düşerek kısa sürede gündem oldu. İlerleyen yaşına rağmen genç görüntüsüyle adından söz ettiren Pekkan'ın o fotoğrafını görenler ise tanımakta zorlandı. Sosyal medyada yorum yağan fotoğrafta; Ajda Pekkan meslektaşı Seda Sayan'a benzetildi. Sosyal medya kullanıcıları, "Ajda Pekkan aslında Seda Sayan'mış", "Seda Sayan sandım" yorumunda bulundu. İşte 76 yaşındaki Ajda Pekkan'ın filtresiz hali...
21.09.2022 00:51 - Son Güncelleme: 21.09.2022 00:51
Türk müzik dünyasının sevilen sanatçıları arasında yer alan Ajda Pekkan'ın filtresiz bir fotoğrafı sosyal medyaya düştü.
Sosyal medya kullanıcıları, "Ajda Pekkan aslında Seda Sayan'mış", "Seda Sayan sandım" yorumunda bulundu.