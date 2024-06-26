76 yaşındaki Yeşilçam güzeli Hülya Koçyiğit’ten yıllar sonra gelen Ali Şen itirafı! Korkunç set anısı! Meğer Şener Şen’in babası...

Türkan Şoray, Fatma Girik ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası olarak kabul edilen Hülya Koçyiğit, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Trabzonlular ile bir araya geldi. Etkinlikte samimi açıklamalarda bulunan Koçyiğit'in Ali Şen ile ilgili itirafı dikkat çekti. Ünlü oyuncu, Şener Şen'in kendisi gibi oyuncu olan babası Ali Şen'le sette yaşadığı bir anıyı anlattı. İşte detaylar...
Türk sinemasının efsane oyuncuları Türkan Şoray, Fatma Girik ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası olarak kabul edilen Hülya Koçyiğit, hem kariyeri hem özel hayatı hem de güzelliğiyle yıllarca adından söz ettirdi.
Fenerbahçeli eski futbolcu Selim Soydan ile 5 Temmuz 1968 tarihinde evlenen ve bir kızı olan Koçyiğit, son olarak açıklamalarıyla gündeme geldi.
Hülya Koçyiğit, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Trabzonlular ile bir araya geldi. Etkinlikte samimi açıklamalarda bulunan Koçyiğit'in Ali Şen ile ilgili itirafı dikkat çekti.