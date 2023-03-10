76 yaşındaki Şerif Sezer’in kızı bakın kim! “Nasıl anlamadık” Yalı Çapkını'nın Hattuç Hala'sı meğer o ünlü oyuncunun annesiymiş...
Kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Beril Pozam, Diren Polatoğulları, Buçe Buse Kahraman, Çetin Tekindor, Öznur Serçeler'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Hattuç Hala karakterini canlandıran Şerif Sezer'in gençliği merak konusu oldu. 76 yaşındaki Sezer'in gençliğine benzetilen oyuncu kızını ilk kez görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Şerif Sezer ile kızı için "Anne-kız olduklarını nasıl anlamadık" yorumları yapıldı. Bakın Şerif Sezer'in kendisi gibi ünlü olan oyuncu kızı kimmiş...
10.03.2023 22:19 - Son Güncelleme: 10.03.2023 22:19
Yalı Çapkını dizisinde Hattuç Hala karakterini canlandıran Şerif Sezer, yayınlanan yeni bölümle birlikte gündeme geldi.