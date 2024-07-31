76 yaşındaki Hülya Koçyiğit’in kız kardeşi de Yeşilçam yıldızı çıktı! “Nasıl anlamadık” Meğer sektöre ablasından önce atılmış...

Susuz Yaz filmiyle Yeşilçam'a merhaba diyen Hülya Koçyiğit, hem kariyeri hem özel hayatı hem de güzelliğiyle yıllarca adından söz ettirdi. Türkan Şoray, Fatma Girik ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası olarak kabul edilen Hülya Koçyiğit, son yıllarda ise torunları Neslişah Alkoçlar ve Aslışah Alkoçlar'la magazin manşetlerinde yer aldı. Fenerbahçeli eski futbolcu Selim Soydan ile 5 Temmuz 1968 tarihinde evlenen ve bir kızı olan Koçyiğit, şimdi ise kız kardeşiyle gündeme geldi. Koçyiğit'in kız kardeşi de Yeşilçam yıldızı çıktı. Bakın Hülya Koçyiğit'in kız kardeşi hangi oyuncuymuş...