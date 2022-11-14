75 yaşındaki Muazzez Abacı’nın son hali ortaya çıktı! “Varlığınla güzelleşti her anımız” deyip yakın arkadaşı paylaştı! Gören inanamadı
Türk Sanat Müziğinin sevilen isimlerinden Muazzez Abacı, özellikle son yıllarda sağlık sorunları yaşadığı yönündeki haberlerle gündeme geldi. Uzun süredir gözlerden uzak olan Abacı'nın son hali ise ortaya çıktı. Sanatçının yakın bir arkadaşı, Abacı'nın doğum gününe özel bir paylaşımda bulunarak ünlü ismin son halini sosyal medyada yayınladı. İşte 75 yaşındaki Muazzez Abacı'nın son hali...
14.11.2022 01:50 - Son Güncelleme: 14.11.2022 01:50
Son yıllarda sağlık sorunları yaşadığı yönündeki haberlerle gündeme gelen sanat Muazzez Abacı'nın son hali ortaya çıktı.