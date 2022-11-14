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Haberler Magazin 75 yaşındaki Muazzez Abacı’nın son hali ortaya çıktı! “Varlığınla güzelleşti her anımız” deyip yakın arkadaşı paylaştı! Gören inanamadı

75 yaşındaki Muazzez Abacı’nın son hali ortaya çıktı! “Varlığınla güzelleşti her anımız” deyip yakın arkadaşı paylaştı! Gören inanamadı

Türk Sanat Müziğinin sevilen isimlerinden Muazzez Abacı, özellikle son yıllarda sağlık sorunları yaşadığı yönündeki haberlerle gündeme geldi. Uzun süredir gözlerden uzak olan Abacı'nın son hali ise ortaya çıktı. Sanatçının yakın bir arkadaşı, Abacı'nın doğum gününe özel bir paylaşımda bulunarak ünlü ismin son halini sosyal medyada yayınladı. İşte 75 yaşındaki Muazzez Abacı'nın son hali...

14.11.2022 01:50 - Son Güncelleme: 14.11.2022 01:50
75 yaşındaki Muazzez Abacı’nın son hali ortaya çıktı! “Varlığınla güzelleşti her anımız” deyip yakın arkadaşı paylaştı! Gören inanamadı

Son yıllarda sağlık sorunları yaşadığı yönündeki haberlerle gündeme gelen sanat Muazzez Abacı'nın son hali ortaya çıktı.

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75 yaşındaki Muazzez Abacı’nın son hali ortaya çıktı! “Varlığınla güzelleşti her anımız” deyip yakın arkadaşı paylaştı! Gören inanamadı

Sanatçının yakın bir arkadaşı, Abacı'nın doğum gününe özel bir paylaşımda bulunarak ünlü ismin son halini sosyal medyada yayınladı.

75 yaşındaki Muazzez Abacı’nın son hali ortaya çıktı! “Varlığınla güzelleşti her anımız” deyip yakın arkadaşı paylaştı! Gören inanamadı

Ünlü ismin arkadaşı paylaşımın altına ise "Can Abacı ne güzel bir gün geçti... Varlığınla güzelleşti her anımız. İyi ki doğdun" notu ekledi.

75 yaşındaki Muazzez Abacı’nın son hali ortaya çıktı! “Varlığınla güzelleşti her anımız” deyip yakın arkadaşı paylaştı! Gören inanamadı

İşte başta Muazzez Abacı olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

75 yaşındaki Muazzez Abacı’nın son hali ortaya çıktı! “Varlığınla güzelleşti her anımız” deyip yakın arkadaşı paylaştı! Gören inanamadı

Türkan Şoray

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