75 yaşındaki Hülya Koçyiğit’in kardeşi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! “Nasıl anlamadık” Duyan küçük dilini yuttu! Meğer...
Türkan Şoray, Fatma Girik ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası olarak kabul edilen Hülya Koçyiğit'in hakkındaki bir gerçek duyuranları şaşkına çevirdi. Gülşah, Firar, Gelin, Şoför gibi filmlerde rol alan oyuncunun kardeşi de Yeşilçam yıldızı çıktı. Koçyiğit'in kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın 75 yaşındaki Hülya Koçyiğit'in kardeşi kimmiş...
28.06.2023 11:48 - Son Güncelleme: 28.06.2023 11:48
1968 yılında Selim Soydan ile nikah masasına oturan ve Gülşah Alkoçlar'ı dünyaya getiren ünlü oyuncunun kardeşi de Yeşilçam yıldızı çıktı.