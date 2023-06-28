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Haberler Magazin 75 yaşındaki Hülya Koçyiğit’in kardeşi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! “Nasıl anlamadık” Duyan küçük dilini yuttu! Meğer...

75 yaşındaki Hülya Koçyiğit’in kardeşi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! “Nasıl anlamadık” Duyan küçük dilini yuttu! Meğer...

Türkan Şoray, Fatma Girik ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası olarak kabul edilen Hülya Koçyiğit'in hakkındaki bir gerçek duyuranları şaşkına çevirdi. Gülşah, Firar, Gelin, Şoför gibi filmlerde rol alan oyuncunun kardeşi de Yeşilçam yıldızı çıktı. Koçyiğit'in kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın 75 yaşındaki Hülya Koçyiğit'in kardeşi kimmiş...

takvim.com.tr
28.06.2023 11:48 - Son Güncelleme: 28.06.2023 11:48
75 yaşındaki Hülya Koçyiğit’in kardeşi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! “Nasıl anlamadık” Duyan küçük dilini yuttu! Meğer...

75 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit, hakkındaki bir gerçekle duyanları şaşırttı.

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75 yaşındaki Hülya Koçyiğit’in kardeşi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! “Nasıl anlamadık” Duyan küçük dilini yuttu! Meğer...

1968 yılında Selim Soydan ile nikah masasına oturan ve Gülşah Alkoçlar'ı dünyaya getiren ünlü oyuncunun kardeşi de Yeşilçam yıldızı çıktı.

75 yaşındaki Hülya Koçyiğit’in kardeşi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! “Nasıl anlamadık” Duyan küçük dilini yuttu! Meğer...

Koçyiğit'in kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sosyal medya kullanıcıları, "Nasıl anlamadık" yorumlarında bulundu.

75 yaşındaki Hülya Koçyiğit’in kardeşi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! “Nasıl anlamadık” Duyan küçük dilini yuttu! Meğer...

İşte Hülya Koçyiğit başta olmak üzere ünlü isimlerin kardeşleri...

75 yaşındaki Hülya Koçyiğit’in kardeşi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! “Nasıl anlamadık” Duyan küçük dilini yuttu! Meğer...

GÜLŞEN BUBİKOĞLU

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