75 yaşındaki Ajda Pekkan tekne pozlarını peş peşe yayınladı kendine hayran bıraktı! Gören dönüp bir daha baktı fit hali olay oldu
Ajda Pekkan tekne pozlarını peş peşe yayınladı! Türk pop müziğinin usta isimleri arasında yer alan Ajda Pekkan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündeme geldi. 75 yaşında olmasına rağmen genç kızlara taş çıkaran Pekkan, teknede verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının ilgi gösterdiği paylaşıma "Genç kızları cebinden çıkarır", "Yıllar teğet geçmiş" yorumları yapıldı. İşte Ajda Pekkan'ın sosyal medyayı sallayan tekne pozları...
Türk pop müziğinin usta isimleri arasında yer alan Ajda Pekkan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Pekkan, teknede verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.
Spor tarzı ve fit hali ile dikkat çeken Ajda Pekkan'ın paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu.
Süperstarın paylaşımına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni geldi. 75 yaşındaki Ajda Pekkan'ın takipçileri iltifat yağmuruna tuttu.
Ajda Pekkan için "Genç kızları cebinden çıkarır", "Yıllar teğet geçmiş", "Güzelliğin günümüze ışık gibi doğdu" yorumları yapıldı.
Öte yandan Ajda Pekkan'ın "Hayatı, sevince güzel" notunu düştüğü paylaşımında yorumları sınırlandırması dikkatlerden kaçmadı.