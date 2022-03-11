7,5 aylık hamile olan Hande Soral’ın son haline bakın! İsmail Demirci’nin eşi karnı burnunda paylaştı ikiz kardeşlerden yorum gecikmedi
7,5 aylık hamile olan Hande Soral'ın son haline bakın! Meslektaşı İsmail Demirci ile 2017 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Hande Soral, geçen aylarda sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunarak hamile olduğunu duyurmuştu. Müjdeli haberle hayranlarını sevindiren güzel oyuncu, bu süreçte yaptığı karnı burnunda pozlarıyla sık sık gündem olmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan Soral, karnı burnunda paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, beyaz elbisesi ile verdiği pozları art arda takipçilerinin beğenisine sunarken ilk yorum ikiz kardeşleri Bedirhan Soral ile Bensu Soral'dan geldi. İşte Hande Soral'ın sosyal medyayı sallayan o pozları...
11.03.2022 18:04 - Son Güncelleme: 11.03.2022 18:04
Son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Ümit karakteriyle izleyici karşısına çıkan Hande Soral, geçen aylarda hamile olduğunu duyurtmuştu.
2017'de nikah masasına oturduğu eşi İsmail Demirci ile mutlu bir evlilik sürdüren Hande Soral, hamilelik sürecinde yaptığı paylaşımlarla da çok konuşulmuştu.
Yakın geçmişte çıktığı tatilden bir paylaşımda bulunan Hande Soral, beyaz elbisesi ile verdiği pozları art arda takipçilerinin beğenisine sundu.