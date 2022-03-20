7,5 aylık hamile olan Hande Soral oğlunun adını ilk kez açıkladı! İsmail Demirci ile kamera karşısına geçti ilk yorum Bensu Soral’dan!
7,5 aylık hamile olan Hande Soral oğlunun adını ilk kez açıkladı! İsmail Demirci ile mutlu bir evlilik sürdüren ve şimdilerde bebeğini kucağına almak için gün sayan Hande Soral, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Hamilelik sürecinde yayınladığı pozlarla sık sık adından söz ettiren Hande Soral, eşi İsmail Demirci ile çektirdiği bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu. Son halini yayınlayan Hande Soral, bu paylaşımla oğlunun ismini de açıkladı. İşte detaylar...
20.03.2022 22:20 - Son Güncelleme: 20.03.2022 22:20
Meslektaşı İsmail Demirci ile 2017 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Hande Soral, geçen aylarda hamile olduğunu ve erkek bebek beklediklerini açıklamıştı.
Hamileliğinde 29. haftayı geride bırakan Hande Soral, karnı burnunda verdiği pozlarla da sık sık adından söz ettirmişti.
Ünlü oyuncu, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Heyecanı gün geçtikçe artan ünlü oyuncu, eşi İsmail Demirci ile objektif karşısına geçti.
Eşi ile poz veren Hande Soral, doğacak oğlunun ismini "Ali Demirci geliyor" diyerek açıkladı. İsmail Demirci de oğlunun isminin yazılı olduğu isimlik ile dikkat çekti.